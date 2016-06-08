В Украине зарегистрирована вакцина против бешенства

В Украине зарегистрирован РАБИПУР®РСЕС АНТИРАБИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА В.Г. для профилактики бешенства, которая вносится в Государственный реестр лекарственных средств Украины с целью их закупки специализированной организацией.

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В рамках подписанного в октябре 2015 года Меморандума о предоставлении услуг по закупке между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и министерством, вакцины для профилактики бешенства закупаются Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

На официальном веб-сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине обнародована информация относительно ориентировочных сроков поставок вакцин, закупаемых ЮНИСЕФ за средства Государственного бюджета на 2015 год, в частности, согласно этого графика, поставки вакцины для профилактики бешенства ожидаются к концу июля этого года.