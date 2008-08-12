Израильский хирург Зис признан невиновным

На суде специалисты по трансплантологии , заявляет его адвокат

Сегодня на очередном заседании Ворошиловского районного суда Донецка по делу Михаила ЗИСА, обвиняемого в нарушении закона Украины о трансплантации, выступившие со стороны прокуратуры специалисты по трансплантологии, подтвердили его невиновность. Об этом заявил адвокат подсудимого Олег КУРИННЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, вечером, после четырехчасового заседания суда, адвокат сказал журналистам: «Сегодняшнее заседание было большим откровением в той части, что допрошенные специалисты полностью подтвердили непричастность, невиновность моего подзащитного». Он пояснил, что прокуратура обвиняет М.ЗИСА в том, что «он обманным путем доноров принудил к ведению операции, но на нем такой обязанности не было». «Обязанность уведомить доноров о последствиях этой операции, как было заявлено специалистами, лежит на лечащем враче, консилиуме врачей непосредственно перед операцией…Соответственно, М.ЗИС не может отвечать за то, что он не обязан делать», - подчеркнул О.КУРИННЫЙ. (М.ЗИС обвиняется по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27 (Соучастие, организация преступления или руководство его подготовкой или исполнением); ч. 1 ст. 14 (Подготовка к преступлению) и ч. 5 ст. 143 (Нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека) – УНИАН).

На заседании суда были допрошены судебно-медицинский эксперт Донецка Сергей МАТВИЕНКО и заведующий отделением трансплантации Донецкого Центра трансплантологии почек при Донецком областном клиническом территориальном медицинском объединении (ДОКТМО), доктор наук Вадим ЗАХАРОВ.

В.ЗАХАРОВ подробно объяснил процедуру дооперационных мероприятий, которая включает в себя кроме глубоких обследований потенциального донора, заседание консилиума врачей-специалистов и подписание ими и донором совместного протокола, разрешающего операцию по трансплантации. По словам В.ЗАХАРОВА, «существует протокол обязательного заседания этической комиссии, в состав которой входят либо главврач, либо заместитель главврача по хирургической службе, врачи, специалисты, заведующие отделениями, юрист, начальник планово-экономического отдела, это до 8 сотрудников государственного учреждения». Он объяснил, что «во время работы комиссии задаются каждым из этих сотрудников вопросы, которые охватывают все звенья: экономист говорит о нюансах, связанных с экономическими вопросами, юрист – юридическими, врачи-лечебники непосредственно освещают вопросы, которые входят в их компетенцию». «Т. е. пациенту говорят о состоянии его здоровья, о данных исследования, о ресурсах органов, выявленных на основании комплексных обследований, и на основании этого дается объективная информация в отношении возможных осложнений и реакций в процессе проведения этого лечения, - говорит В. ЗАХАРОВ. - Донор обязательно подписывает документ, который так и называется «Консилиум врачей-специалистов». Именно консилиум врачей-специалистов и предупреждает донора о возможных последствиях операции, отмечает заведующий отделением.

В то же время В.ЗАХАРОВ акцентировал, что «донор проходит очень тщательное обследование, более тщательное даже, нежели космонавты в 80-х годах, которые были кандидатами для полетов в космос, и операция выполняется только в том случае, если есть твердая уверенность в том, что риск для здоровья пациента минимальный».

В.ЗАХАРОВ сказал, что, как правило, донор после проведенной утром операции уже к вечеру встает, а «через 3–4 дня пациент уходит практически домой и приходит через 3-4 дня, чтобы сняли швы». По его словам, «кратность посещения врача в течение последующей жизни донора, как правило, не превышает параметры, применимые к здоровому человеку, - каждый здоровый человек должен проходить один раз в год медицинский осмотр в рамках диспансерного наблюдения».

В.ЗАХАРОВ еще раз подчеркнул, что только консилиум врачей-специалистов выносит окончательной решение о проведении трансплантации, и донор может в любой момент отказаться от нее, «даже на операционном столе».

Он сказал, что на всех операциях, проводимых в Донецке, донорами для реципиентов выступали родственники, и врачи этому верили, согласно документу от нотариуса, который подтверждал родство оперируемых.

В.ЗАХАРОВ заявил в суде, что «контактов у меня, как должностного лица, как заведующего отделением с Михаилом ЗИСОМ никаких не было, как и у других специалистов консилиума ДОКТМО». Он также подчеркнул, что участие М.ЗИСА в операциях и в каких-либо обсуждениях «невозможно». «Участие в работе этической комиссии продиктовано функциональными обязанностями непосредственно каждого члена консилиума, Михаил ЗИС не является работником ДОКТМО, поэтому он не мог принимать участие в работе этого консилиума и, соответственно, в отношении операции – аналогично», - сказал В.ЗАХАРОВ. И добавил, что «есть юридическая ответственность государственного учреждения, и ДОКТМО дорожит тем, что относится к числу учреждений, в которых выполняются трансплантационные операции».

Обвиняемый М.ЗИС в свою очередь отметил, что у прокуратуры нет фактов, доказывающих его преступление по выдвинутым статьям, еще раз заявил о своей невиновности и сказал, что «мне даже нечего оспаривать».

Председательствующая в судебном заседании судья Ирина БУХТИЯРОВА следующее слушание дела назначила на 14 августа.

Как сообщал УНИАН, израильский хирург М.ЗИС был задержан 12 октября 2007 г. в Донецке как фигурант дела о незаконной трансплантации человеческих органов, которое расследовали совместно израильские и украинские правоохранители. М.ЗИС обвинялся по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другой незаконный договор относительно человека).

4 августа государственный обвинитель по делу М.ЗИСА Людмила ГРАБОВСКАЯ сообщила, что с израильского хирурга снято обвинение в торговле людьми, теперь ему инкриминируется организация преступления – подготовка к незаконной трансплантации. Л.ГРАБОВСКАЯ пояснила, что М.ЗИС «действовал как организатор преступления, совершил приготовление к изъятию у потерпевших путем обмана органов в целях их трансплантации по предварительному сговору с другими лицами, то есть подготовку к трансплантации органов».