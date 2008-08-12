Выявлена причина самоубийств и депрессий

Канадским ученым удалось определить возможную причину самоубийств и глубоких депрессий

Возможную причину самоубийств и глубоких депрессий удалось определить канадским ученым. Они изучали вопрос о том, каким образом регулируется деятельность генов в мозгу и сравнивали мозг человека, совершившего самоубийство, с мозгом человека, умершего от сердечного приступа.

В мозге человека, совершившего самоубийство, они обнаружили протеин, связанный с работой гена, регулирующего состояние стресса. При избытке этого протеина, считают эксперты, ген "отключается" и в результате человек не способен эффективно справляться со стрессом и чувством тревоги. Таким образом, ученым впервые удалось доказать, что избыток определенного протеина связан с депрессией и склонностью к суициду.

"Это совершенно новое направление в исследованиях, - считает профессор физиологии и фармакологии Университета Западного Онтарио Майкл Полтер. - Всего несколько исследователей по всему миру занимаются этими проблемами".

Авторы исследования, опубликованного в последнем номере журнала "Биологическая психиатрия" пока не выяснили, почему у одних людей уровень этого протеина в мозгу выше, чем у других. По мнению профессора Полтера, это может быть связано с пережитыми человеком ранее стрессами, а также с тем, как разные люди преодолевают стрессовые состояния. Результаты этого исследования могут открыть новые возможности для лечения депрессий, например, с помощью медицинских препаратов, которые подавляют активность протеина, связанного с "геном тревоги".

medvesti.ru