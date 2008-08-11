Фонд соцстрахования выделит 5 млн. грн. для пострадавших от стихии детей
17:19, 11 августа 2008Страна
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Приобретут путевки в оздоровительные заведения
Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности выделит 5 млн. грн. на оздоровление детей застрахованных лиц, семьи которых пострадали от стихии в западных регионах Украины.
Об этом сообщается в газете «Урядовый курьер» №146 от 9 августа.
Согласно сообщению, оздоровление детей планируется провести в августе-сентябре т.г.
Приобретение путевок в детские оздоровительные заведения будет проводиться по решению правления Фонда на полную стоимость в рамках бюджетных отчислений Фонда.
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