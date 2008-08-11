Японцы очень редко имеют сердечно-сосудистые заболевания

Несмотря на высокую распространённость курения в Японии, мужское население этой страны очень редко имеет сердечно-сосудистые заболевания

Секрет такого хорошего сердечного здоровья, как убеждены исследователи Университета Питсбурга /США/, кроется в почти ежедневном употреблении рыбных блюд. Японцы едят приблизительно по 100 граммов рыбы каждый день, поэтому, даже с высокой сферой действия курения /47% жителей/ и других факторов риска, в стране замечены очень низкие проценты ишемической болезни сердца, особенно у мужчин.

Медики, рассмотрев уровни жирной кислоты омеги-3 – основного источника здоровья в рыбе, - среди 868 мужчин разных национальностей, обнаружили самые высокие её показатели у японцев. Образцы крови определили, что, независимо от наличия повышенного давления и количества триглицеридов в организме, японские мужчины имели наименьшее отвердение коронарных артерий.

Врачи советуют есть жирную рыбу по крайней мере два раза в неделю. Для профилактики сердечных нарушений подойдёт лосось, сельдь, макрель, тунец и сардины, а для сердечников с хроническим диагнозом предпочтительно потреблять в сутки хотя бы один грамм кислоты омеги-3, которой как раз богата рыба.

medvesti.ru