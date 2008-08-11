Высокие каблуки небезобидны

Шпилька стала тем же, что и косметика, - незаменимой и, поднимаясь на несколько сантиметров над землей, мы перестаем слышать об угрозе плоскостопия, повреждения связок и целлюлите.

Итак, поклонницам шпилек расскажем о их вредности еще раз. Чем грозят ваши незаменимые сантиметры?

Медики утверждают, что от частого ношения высоких каблуков существенно страдают некоторые части нашего тела. Например:

Стопы

- появляются натоптыши - жесткие мозоли на подошве и на косточке у основания большого пальца, от которых очень трудно избавиться.

- появляются болезненные ощущения под головками плюсневых костей, со временем начинает развиваться статическое плоскостопие.

Колени, голени, икры, бедра - деформируется икроножная мышца и укорачивается ахиллово сухожилие. Из-за этого ноги подвержены судорогам, особенно страдают модницы, когда по ночам ноги «сводит». Ощущения не из приятных.

- увеличивается нагрузка на коленный сустав, в результате развивается артрит.

- ноги отекают, появляются сосудистые звездочки и тромбофлебиты, развивается варикоз и целлюлит.

Позвоночник - при неравномерной нагрузке на передние и задние края межпозвоночных дисков как последствие появляется боль в пояснице.

Голова

- по заверениям, специалистов, из-за неправильного положения позвонков и головы, ухудшается приток крови к сосудам и замедляются мыслительные процессы.

Внутренние органы

- изменяется положение всех внутренних органов, и это сказывается на работе мочеполовой системы.

- в результате плохого кровотока в области малого таза, по словам врачей, может развиваться фригидность.

Что же делать? Неужели придется выбросить все любимые туфельки и босоножки, и зимой, и летом, на работе и в ресторане разгуливая в кроссовках? Не нужно впадать в крайности! Достаточно лишь выучить несколько правил

1) Прежде, чем взгромоздиться на понравившиеся шпильки, для начала стоит попробовать маленькие (в 4-5 сантиметров) каблучки. Пройдитесь в них по дому, до магазина, затем - уже на прогулку и «в свет». После каждого такого тренировочного захода, непременно делайте ванночку для ног (ноги по щиколотку погружать в едва теплую воду с расслаблюяще-успокаивающими добавочками, например, крепкой чайной заварки) и тщательно растирайте их. Это придаст вашим ножкам силы и легкости. Подобные мероприятия отлично подготовят ваши ноги к покорению высоких «барьеров» - то есть каблуков.

2) Для того, чтобы ходьба шпильки приносила исключительно удовольствие, нужно регулярно укреплять мышцы ног. В этом вам помогут самые элементарные упражнения, которые можно выполнять, где и когда угодно. Например, сгибайте и разгибайте ступни, а затем в голеностопном суставе вращайте ими в разные стороны. И, конечно, как можно больше ходите босиком - этот «дедовский» способ является лучшей профилактикой плоскостопия!

3) И помните, что каблуки тоже бывают разные. Точнее, разной бывает обувь на каблуке.

Помните, что чем выше каблук, тем сильнее давление на пальцы и тем выше вероятность заполучить какую-нибудь ножную болезнь.

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