Представитель “Макс-Велл” избран в Комитет по здравоохранению Американской торговой палаты

Заместитель генерального директора научно-производственного онкологического и кардиологического центра “Макс-Велл” Андрей РАЗУМНЫЙ избран сопредседателем Комитета по здравоохранению Американской торговой палаты.

Об этом УНИАН сообщили в центре «Мак-Велл».

В сообщении напоминается, что «Макс-Велл» - действительный член Американской торговой палаты, которая является национальной организацией, представляющей интересы бизнеса. Основная задача этой организации – продвижение и защита свободного предпринимательства в интересах предпринимателя и страны в целом.

Американская торговая палата в Украине учреждена в 1992 году и является одной из самых активных и эффективных неправительственных и некоммерческих деловых организаций. Одним из основных направлений АТП является представление обществу иностранных инвестиций и упрощение входа новых потенциальных инвесторов. Члены палаты представляют множество крупнейших компаний более чем из 50 стран, включающих Северную Америку, Европу, Азию, Россию и Украину. Основной своей миссией АТП видит объединение организаций в Украине, независимо от национального происхождения, на основе общих интересов; защиту поправок к существующим законам для предоставления возможности процветания частным предприятиям в рамках интересов страны; обеспечение доступа к информации, ресурсам и услугам деловой поддержки для упрощения новых инвестиций.

Палата состоит из 16 комитетов, в частности, Сельскохозяйственного, Топливно-энергетического, Комитета по здравоохранения, Налогового и т.д. Каждый комитет рассматривает и решает вопросы в своей области.

Сегодня вопросы медицины и здравоохранения в Украине стоят очень остро. Комитет по здравоохранению АТП лоббирует прогрессивные изменения в украинском законодательстве, а это реальный шанс для частных производителей упростить многие бюрократические операции и откорректировать устаревшие законы, а для страны – получить современные лекарственные средства и медицинские услуги по доступным ценам, сравнительно с тождественными импортными.