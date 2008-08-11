Япония предоставит диагностическому центру Коростеня 66,5 долларов

Правительство Японии предоставит Областному межрегиональному диагностическому центру города Коростеня Житомирской области грант в размере 66 тыс. 597 долларов США (293 тыс. грн.) на приобретение медицинского оборудования для проведения медицинского обследования населения, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Японии в Украине, грантовый контракт будет подписан Послом Японии Й.В. Муцуо МАБУЧИ и главным врачом диагностического центра Валерием ДАНИЛЮКОМ в 11.00 в четверг, 14 августа 2008 г.

По просьбе диагностического центра о помощи из Японии координатор Посольства Японии посетил диагностический центр в марте 2007 г. Было установлено, что ультразвуковая аппаратура и компьютерная система для записи и анализа информации из аппарата УЗД морально устарели и не отвечают современным требованиям диагностики. Хотя население, пораженное в результате Чернобыльской катастрофы, должно регулярно обследоваться, диагностический центр не может приобрести новую аппаратуру из-за хронического недофинансирования.

Расположенный в г. Коростень Областной межрегиональный диагностический центр постоянно проводит медицинское обследование 36 тысяч жителей г. Коростеня и 8 районов на севере Житомирской области.

Учитывая вышеупомянутое, в августе этого года правительство Японии приняло решение выделить грант на приобретение аппарата ультразвуковой диагностики и двух компьютерных систем для внесения и анализа данных для Областного межрегионального диагностического центра.

Грант предоставляется в рамках Программы безвозмездной помощи Проектам человеческой безопасности „КУСАНОНЕ.” Начиная с 2002 года, в Украине в рамках программы “КУСАНОНЕ” реализовано 34 проекта на общую сумму 1,440 млн. долларов США.

Церемония подписания грантового контракта состоится в Посольстве Японии в Украине, г. Киев, Музейный переулок, 4.

Посольство Японии приглашает СМИ осветить вышеупомянутую церемонию.

За дополнительной информацией можно обращаться в экономический отдел Посольства по тел. (044)-490-55-00, контактное лицо – Елена МИКАЛ, до 12.30 13 августа.