Детский аутизм могут победить молоко и злаки

Сотрудники Университета Техаса доказали, что употребление в пищу молочных и злаковых продуктов является мощной защитой детского организма от развития аутизма.

Дело в том, что пептиды, содержащиеся в молоке, и белки, входящие в состав злаковых продуктов, положительно влияют на работу детского мозга. Медики утверждают, что регулярное употребление в пищу этих продуктов малышами, страдающими от аутизма, эффективно действует на снижение прогрессии заболевания.

Кроме того, подобная пища способна помочь в стабилизации мимики, жестов и речевой интонации ребёнка. Прежде всего, это касается маленьких пациентов в возрасте от 3 до 9 лет

Напомним, что аутизм – это комплекс нейробиологических расстройств, связанных с отклонениями мозгового развития. В настоящее время от этого страшного недуга страдает каждый шестой ребёнок. Заболевание является препятствием для нормальной коммуникации и социальной адаптации малыша.

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