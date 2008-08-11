Украинский медицинский союз окажет помощь медикам, пострадавшим от стихийного бедствия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского медицинского союза, такое решение было принято на внеочередном заседании Президиума УМС.

“Члены Президиума УМС считают своим первостепенным долгом помочь своим коллегам, которые пострадали, но не могут покинуть зону стихийного бедствия, и, преданные клятве Гиппократа и своему профессиональному долгу, продолжают спасать людей. Медицинские работники остаются в зоне наводнения и, несмотря на угрозу своей жизни, преодолевают последствия стихии; делают все, чтобы предупредить возможные эпидемии и помочь людям пережить беду”, - отмечается в сообщении союза.

Техническая группа УМС начала сбор информации о пострадавших медицинских работниках и их семьях для формирования списков, по которым будет оказана помощь. По предварительным данным, в настоящий момент в помощи нуждаются более 400 медицинских работников. Сбор и уточнение данных продлится до 20 августа 2008 г.

25 августа состоится заседание Президиума УМС, на котором будут утверждены списки и определен уровень помощи.

Президиум организовал сбор средств для помощи пострадавшим медицинским работникам и обратился к медицинским и фармацевтическим работникам Украины с призывом помочь своим коллегам. Для сбора средств открыт специальный накопительный счет: 26007014610001, филиал ОАО КБ „Надра” Шевченковского отделения Киевского РУ ЕДПРПОУ банка 21707100, МФО 320564.

Украинский медицинский союз и в дальнейшем будет информировать СМИ относительно формирования списков и сбора средств для пострадавших, а также о предоставлении помощи медикам и их семьям, пострадавшим от наводнения.