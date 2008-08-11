Подростковое пьянство стало национальной проблемой для Украины: по потреблению пива и слабоалкогольных коктейлей отечественные тинейджеры превзошли своих европейских и российских сверстников.

Данные Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в этом году, шокировали даже специалистов — Украина стала абсолютным лидером среди сорока стран Европы по количеству подростков 11-15 лет, регулярно употребляющих алкоголь.

В целом около 40% соотечественников в возрасте от 14 до 18 лет употребляют "градусные" напитки, а еженедельное распитие пива в Украине среди самой юной публики за последние четыре года выросло вдвое. Причем крепкие напитки уже догоняют пиво по популярности, утверждают в украинском Институте социальных исследований имени Яременко.

Мало того, по наблюдениям киевского психолога Юрия Калашникова, в количестве выпитого девушки уже не отстают от парней и в старших классах даже умудряются перехватить пальму первенства.

"Половина 15-летних школьниц считают нормальным употребление ром-колы или джин-тоника еженедельно", — констатирует социолог Наталья Левчук. В зависимость от коктейлей чаще всего попадают именно девушки.

Наркологи и психологи бьют тревогу — проблема становится общенациональной.

Повсеместная продажа спиртного несовершеннолетним в торговых точках, несмотря на запрет, и снисходительное отношение общества к слабому алкоголю только укрепляют его позиции в украинской молодежной субкультуре, считают эксперты.

Коктейль или пиво - почти обязательная составляющая общения, и даже просто утолить жажду лучше чем-то вставляющим, - полагают современные подростки.

При этом у малолетних любителей пива и алкопопсов уже к 20 годам есть все шансы пополнить ряды алкозависимых, утверждает главный нарколог Киевской области Геннадий Зильберблат. В группе риска, по его словам, уже около пяти тысяч украинских подростков. И это только те, кто попал в поле зрения наркокабинетов, а реальная цифра в десять раз больше, - уверен доктор.

korrespondent.net