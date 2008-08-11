На Тернопольщине молодые активисты начали акцию “Капля жизни”

молодые «нашеукраинцы» основали банк данных потенциальных доноров крови

Тернополь. 9 августа. УНИАН. В Тернопольской области областная организация «Молодежный союз «Наша Украина» положила начало акции по созданию банка данных потенциальных доноров крови.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель Всеукраинской молодежной общественной организации “Молодежный союз “Наша Украина” Степан БАРНА, 12 активистов Тернопольской областной организации бесплатно сдали кровь и плазму для тех, кто в этом нуждается.

“Таким способом мы начинаем акцию “Капля жизни”, ведь сейчас в Украине существует острая потребность в пополнении резервов банка крови. Как свидетельствует практика, сейчас кровь сдают преимущественно родственники реципиентов. К тому же существует много негативных мифов о вредности донорства”, – заметил С.БАРНА.

По его словам, сейчас активисты организации проводят разъяснительную работу среди молодежи о важности и почетности сдачи крови, если состояние здоровья позволяет это сделать. «Вскоре на сайте «Молодежного Союза Наша Украина” будет создан отдельный раздел с базой данных людей, которые готовы предоставить свою кровь. То есть, любой сможет зайти на сайт, найти контактную информацию лица с нужной группой крови и резусом-фактором и связаться с ним. Если благодаря этому будет спасена хоть одна человеческая жизнь, мы будем считать свою миссию выполненной”, - отметил С.БАРНА.

Он выразил убеждение, что для молодых людей очень важен фактор – знать, что они могут спасти чью-то жизнь. Соответственно, рассчитывает он, банк доноров будет достаточно многочисленным.

С.БАРНА также заметил, что после сдачи крови активистами областной организации она сразу понадобилась двум маленьким детям, матери которых пришли в центр переливания, чтобы найти спасение для своих малышей – двухлетнего мальчика и месячной девочки, которая родилась недоношенной. Оба ребенка находятся в реанимации.