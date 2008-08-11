На Прикарпатье случаев инфекций среди животных не зафиксировано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник управления государственной ветеринарной медицины в Ивано-Франковской области Роман ГУРСКИЙ.

По его словам, специалисты государственной ветмедицины создали 68 бригад, которые обошли и обследовали хозяйственные дворы для уточнения данных о гибели домашних животных и птицы.

«Проводим вакцинацию поголовья в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий на нынешний год. Но то, что пока не зафиксировано инфекционных болезней среди животных, нас не расхолаживает, ведь к любым неожиданностям должны быть готовы, учитывая и определенную длительность во времени инкубационного периода развития некоторых заболеваний», – сказал начальник управления государственной ветмедицины области.

Р.ГУРСКИЙ заверил, что ветеринарно-эпизоотическая ситуация в области находится под контролем.

Он также сообщил, что ветспециалисты отобрали пробы ґрунта для бактериологических исследований, дезинфицировали территорию каждого подтопленного скотомогильника.

При этом он отметил, что вероятность сохранения в ґрунте спор сибирской язвы является незначительной. «В последние годы случаи сибирской язвы на Прикарпатье были редкими, труппы заболевших животных сжигали дотла, а, следовательно, вероятность сохранения спор этой ґрунтовой инфекции минимальная», - сказал Р.ГУРСКИЙ.