Колит - болезнь, которая берется неизвестно откуда

РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ СВЯЗАНО С ИМУННОЙ СИСТЕМОЙ Неспецифический язвенный колит - хроническое воспалительное заболевание кишечника, которое поражает слизистую оболочку прямой и других отделов толстой кишки. Язвенный колит бывает острым и хроническим. Заболевание распространено в Украине, как и во всех странах Европы. Замечена закономерность - чем более развитой является страна, тем чаще наблюдается неспецифический язвенный колит. В Украине колитом болеют приблизительно 50 лиц на 100 тыс. населения.

Развитие язвенного колита также связывают с инфекциями, а в последние годы - еще и с вирусами, палочкой паратуберкулеза. У 70-100% больных колитом наблюдается дисбактериоз - нарушение микрофлоры толстой кишки. Развитие заболевания тесно связано с состоянием иммунной системы. У таких больных наблюдается пищевая аллергия на некоторые продукты, в частности, на белок молока. Нарушается клеточный иммунитет, и развиваются антитела к собственному организму. В результате этого, пораженная кишка воспринимается организмом как инородное тело. У некоторых больных протекание этого процесса настолько ярко и стремительно, что очень быстро приводит к потребности хирургического вмешательства. Свою роль в развитии болезни играет и психогенный фактор. Неспецифический язвенный колит может развиваться после значительных стрессов.

НЕРВОЗНОСТЬ – ОДИН ИЗ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ Заболевание имеет общие и местные симптомы. К местным принадлежат кровотечения прямой кишки, прожилки крови ярко-красного цвета в каловых массах. Слизистая оболочка становится уязвимой, и даже нетвердые каловые массы могут повреждать ее, вызывая кровотечение. Пораженная слизистая оболочка прямой кишки производит больше, чем обычно, слизи, поэтому она выводится наружу вместе с каловыми массами.

У больного нарушаются опорожнения, развивается диарея (пронос), особенно во время заострения язвенного колита. Это обусловлено тем, что в случае язвенного колита нарушается процесс всасывания воды в толстой кишке, в которой обычно всасывается основная масса воды, что поступает с пищей. Больной испытывает боль в животе, преимущественно слева, в виде позывов на дефекацию, но самого опорожнения не происходит. Эти болезненные позывы повторяются на протяжении дня с большей или меньше частотой. Сначала поражается толстая кишка, дальше - сигмовидная, со временем болезнь "поднимается" выше вплоть до слепой кишки.

Острая форма язвенного колита имеет внезапное начало и бурное протекание. При этом и местные, и общие симптомы заболевания ярко выражены. У больного частые опорожнения, иногда до 20 раз в сутки, небольшими порциями. Его тревожит острая боль в животе, может повышаться температура тела (до 39°С). У больного с острой формой язвенного колита на теле может появляться сыпь, развиваться артрит, полиартрит, язвы в ротовой полости, омертвение участков кожи, преимущественно нижних конечностей.

Если своевременно не обратиться за медицинской помощью, больной может погибнуть. Показатель смертности при язвенном колите острой формы в случае его нелечения достаточно высокий. У больного острым язвенным колитом полное разрушение толстой кишки может произойти очень быстро - от 2 часов до месяца.

КОЛИТ ДАЕТ ОСЛОЖНЕНИЕ

Среди осложнений колита - кровотечения из кишечника. В случае прогресса болезни возможно также развитие токсичной дилатации - патологического расширения прямой кишки. При этом она приобретает вид трубы, которая не способна реагировать на раздражение. Дальше растянутая кишка может разорваться. Как последствие - перитонит (воспаление брюшины) и летальный конец. Если заболевание своевременно не выявить, впоследствии оно может обусловить развитие рака.

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ БОЛЕЗНЬ

При возникновении отмеченных симптомов больному следует обратиться к врачу. Лечат болезнь гастроэнтеролог, хирург и хирург-проктолог. Больной должен обследоваться, ибо и сама болезнь и ее последствия очень серьезны. Пациент, у которого подозревают колит, должен пройти комплекс проктологического обследования: осмотр участка анального отверстия и живота, пальцевое обследование прямой кишки, ректороманоскопия, ирригоскопия, фиброколоноскопия. В диагностике эти методы дополняют друг друга.

Пальцевое обследование прямой кишки - самое простое, в то же время, хотя и странно, его информативность очень высока. Посредством этого "дешевого метода" квалифицированный специалист может выявить много заболеваний прямой кишки - опухоли, полипы, трещины, геморрой, разнообразные фистулы и тому подобное.

Самым эффективным из всех перечисленных является метод фиброколоноскопии - обследование толстой кишки посредством световолокнистой аппаратуры. Он дает возможность увидеть и точно описать картину заболевания на момент обследования, а также одновременно взять биопсию пораженной болезнью ткани толстой кишки.

Лечение язвенного колита может быть консервативным и оперативным. На сегодняшний день имеется много новых врачебных препаратов, которые дают возможность лечить заболевание консервативным путем. Старательное и скрупулезное лечение посредством препаратов дает хорошие результаты. Однако, если болезнетворный процесс зашел далеко, больному может помочь лишь операция. Каким методом лучше лечить болезнь у каждого отдельного больного, может определить специалист. Самолечение неспецифического язвенного колита недопустимое. В случае неспецифического язвенного колита рекомендуется диета № 4: больному нужно изъять из своего рациона цельное молоко, жирные, острые, соленые блюда, алкоголь. Следует употреблять много белков - нежирное вареное мясо, рыбу, нежирный домашний сыр, а также сухари из белого хлеба, ненаваристые супы, бульоны, каши - гречиху и овсяную. Очень хорошо употреблять ядра грецких орехов, ибо они содержат много таких питательных веществ, которые нужны больному для выздоровления. В случае колита рекомендуется много пить - по 1,5-2 л в сутки, поскольку во время проноса организм больного теряет много воды. Позволяется пить слабый кофе и чай.

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕТ

К сожалению, профилактики этого заболевания нет, ибо точно неизвестно, от чего оно развивается. В то же время можем советовать профилактическое диспансерное наблюдение тем пациентам, у которых уже имеется язвенный колит, а также их детям. В случае легкой формы заболевания больные наблюдаются у гастроэнтеролога, средней или тяжелой - у хирурга или хирурга-проктолога. Это означает, что раз в квартал пациент должен обследоваться, а объем обследования определяет врач.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ КОЛИТА

1. 1 ст. л. семена тмина залить стаканом кипятка, настоять 30 мин., употреблять по 1 ст. л. 3-4 раза в день как слабительное средство и при метеоризме.

2. 1 ст. л. шишек ольхи серой залить стаканом воды, кипятить на малом огне 10 мин., настоять 2 часа, употреблять по 2 ст. л. 3-4 раза в сутки за 30 мин. до еды.

4. 20 г сухих кожиц граната или 50 г свежего граната с семенами залить стаканом воды, кипятить на слабом огне 30 мин., процедить употреблять по 2 ст. л. дважды в день.

5. 1/2-1 г растертых на порошок корней щавеля конского на прием при запорах.

6. 2 ст. л. кори крушины залить стаканом воды, кипятить на малом огне 10 мин., настоять 4 часа, принимать по полстакана на ночь при запорах.

7. 10 г плодов тмина, 10 г кожицы апельсина, 80 г кори крушины залить стаканом кипятка, кипятить 20 мин., настоять 1 час, пить по стакану утром и вечером при запорах.

9. 1 стакан неочищенных зерен овса кипятить 2 часа на легком огне, процедить, выпить на протяжении дня при заболеваниях желудочно-кишечного тракта с проносом. Курс лечения 1-1,5 месяца, на протяжении года повторяют 3-4 раза.

При некоторых заболеваниях кишечника применяют лечебные клизмы. Клизмы с отварами трав стимулируют процессы заживления слизевой оболочки кишечника, действуют как вяжущие, антиспастичные и антисептика. Можно пользоваться отдельными травами или их сборами.

Лечебные клизмы должны быть теплыми (30-35°С), по объему не более 200-400 мл. Больному необходимо удержать жидкость 10-15 мин., лежа попеременно то на спине то на левой стороне. Курс лечения клизмами 1-1,5 месяца (ежедневно). Травы или сборы рекомендуется через 10-14 дней менять.

Мирослав Криворук,

врач-проктолог