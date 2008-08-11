Почему женщины живут дольше мужчин

Вопрос продолжительности жизни интересует многих. В частности, почему слабая половина человечества живет в целом дольше, чем сильная, причем в среднем на 5-10 лет? Раскрыть секреты бытия американский журнал Time попросил исследователя Тома Перлса из бостоновского университета и создателя сайта LivingTo100.com.

Одним из важных преимуществ, которыми обладают женщины перед мужчинами, говорит ученый, является то, что у женщин позже, в 70-80 лет, возникают сердечно-сосудистые заболевания, тогда как мужчины начинают ими страдать на 10 лет раньше - 50-60 лет. Сначала думали, что причины в гормоне эстрогене. Но затем исследования показали, что скорее всего дело не в нем, и если, например, предписывать женщинам после менапаузы эстроген, это может им только навредить.

Одной из причин задержки в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний служит то, что в женском организме по сравнению с мужским содержится меньше железа - особенно у молодых женщин старшего подросткового возраста и когда они только начинают переходить 20-летний рубеж. И все это из-за менструаций.

Дело в том, что железо вызывает в клетках реакции, в результате которых появляется вредные организму свободные радикалы. Эти радикалы похищают клеточные мембраны и ДНК, что ведет к старению клетки.

Фактически, в человеческой диете красное мясо является основным источником железа. Вот, почему быть вегетарианцем, возможно, полезно. Одно из исследований в Нидерландах показывает, что в одном из регионов под названием Лейден, там где жители не употребляли в пищу красное мясо, у них наполовину было меньше случаев сердечных приступов и инсультов по сравнению с теми районами, где мясо ели.

Одной из других более сложных предпосылок для большей продолжительности жизни у женщин служит то, что у женщин две хромосомы Х, тогда как у мужчин только одна - у них одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Когда клетки стареют и начинают повреждаться, у них есть выбор, на ком отыграться - на генах одной или другой Х-хромосомы у женщин.

В некоторых клетках гены на одной Х-хромосоме активны. В других слетках, благодаря случайности, тот же самый набор генов в различных вариациях активны на другой Х-хромосоме.

Не надо забывать, продолжает ученый, что у всех нас те же самые гены. Причина, по которой мы различаемся, состоит в том, что у нас проявляются разные варианты генов, как, например, автомашины разной окраски.

Теперь, если один набор вариантов предоставляет лучшие условия выживания одним клеткам в сравнении с другим набором, тогда клетки с этим преимуществом выживут, тогда как другие отомрут, оставив за собой больше клеток с генами на обладающей большим преимуществом Х-хромосоме.

Поэтому, у женщин клетки, вероятно, могут быть защищены слегка лучшим вариантом генов на второй Х-хромосоме. У мужчин, увы, нет такой роскоши и выбора.

Правда, признает исследователь, до конца неясно, каков может быть от этого эффект. Он знал мужчин, которые благодаря курению и употреблению спиртного причинили чудовищный вред своему организму и, тем не менее, дожили до 100 лет или даже перевалили за этот рубеж. Хотя, конечно, это очень и очень редкие случаи.

У них, возможно, была правильная комбинация действительно специфических генных вариаций, которые ученые называют "гены, продлевающие жизнь" - предмет сумасшедшей охоты со стороны исследователей.

Другие же, например, могут все делать совершенно правильно в жизни и все равно доживать до 80 лет или чуть позже. Дело в том, что они могут обладать "больными генами", генетическими вариациями, которые оказываются для них вредны. И некоторые из этих "больных генов" могут располагаться на той единственной мужской Х-хромосоме.

Это означает, что у женщин, у которых есть вторая Х-хромосома, способная компенсировать ущерб, таким образом возникает преимущество. Но это - все еще загадка, над которой предстоит поломать голову, признает Том Перлс.

Есть и другие причины того, почему мужчины чаще умирают раньше женщин. Мужчины в юношеском возрасте, и когда им от 20 до 30 лет, проходят через так называемый "тестостероновый шторм". Из-за высокого содержания гормона у молодых мужчин могут возникать случаи опасного поведения. Они, например, не пристегиваются в автомобилях, потребляют слишком много алкоголя, проявляют агрессивность с оружием. В этом тоже причина более высокого уровня смертности.

Другой сферой, где у мужчин более высокая смертность, - это среди подверженных депрессиям, особенно у пожилых. Уж если они совершают самопопытки убийства, то, скорее всего, они им удаются чаще чем у женщин.

В целом примерно 70% колебаний а продолжительности жизни - чуть более 80 лет у женщин и чуть более 75 у мужчин в США - вероятно, можно отнести и к факторам окружающей среды: как вел себя человек и что на него влияло.

Возможно, только на 30% эти колебания объясняются генетикой.

И это, по мнению ученого, - хорошая новость, поскольку люди могут многое сделать для продления жизни и дожить далеко за 80.

В общем-то, делает вывод ученый, за мужчинами числятся три вредные привычки, которые реже встречаются у женщин - они больше курят, правда, сейчас этот разрыв сокращается. Они употребляют больше пищи с высоким содержанием холестерола. И, как вероятное следствие этого, им хуже удается справляться со стрессами, загоняя их внутрь.

И, ведь, именно в результате стрессов развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

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