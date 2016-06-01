В Украине этим летом оздоровление пройдут более 2 млн детей

В Украине этим летом более 2 млн детей пройдут оздоровление и отдохнут в детских лагерях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева.

«В Украине проживают порядка 4 млн детей - школьников. Порядка 53% из них, а это более 2 млн детей, будут оздоровлены, им будет организован летний отдых», - сказал министр.

Читайте такжеПринят закон об оздоровлении детей участников боевых действийПо его информации, особое внимание будет уделено отдыху детей-льготников, которых насчитывается около 1,1 млн.

Министр также сообщил, что в целом по стране детей примут более 10,7 тыс. летних лагерей. Финансирование оздоровительных программ будет осуществляться как из государственного бюджета - в размере около 94,7 млн грн, так и из местных бюджетов, сказал Рева.