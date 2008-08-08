Иностранцы едут лечиться в Украину

Украинские клиники, где расценки на услуги в разы ниже западных, а качество услуг не уступает немецким и ирландским конкурентам, стали местом паломничества болезненных иностранцев. Чужеземцы едут в Украину лечить зубы, делать операции на сердце или пластику.

Выгоды украинской частной медицины уже оценили жители США, Канады, Ирландии, Германии и еще нескольких стран. За последний год в Центре детской кардиологии и кардиохирургии Института сердечнососудистой хирургии АМН Украины количество пациентов-иностранцев увеличилось вдвое и достигло 20-30 человек в год, в Международной клинике восстановительного лечения их 40%, а половина суррогатных матерей частной клиники Надія в прошлом году родили детей для жителей других стран.

Ежегодно количество пациентов-иностранцев в Украине увеличивается на 5%

По данным Григория Тимена, президента Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, ежегодно количество пациентов-иностранцев в Украине увеличивается на 5%. А самая востребованная среди приезжих отрасль медицины — все же стоматология.

Действительно, если, к примеру, в ирландской стоматологической клинике за одну коронку придется выложить минимум 2,5 тыс. евро, в киевской это обойдется в десятки раз дешевле — от 500 грн.

При этом квалификация врачей в отечественных частных клиниках уже давно не уступает уровню подготовки европейских эскулапов. Выбор – очевиден.

Иностранцам, которые едут в Украину на плановый ремонт, как правило, за 30 и у них есть стабильная работа и заработок, но это скорее представители среднего класса. Зачастую деньги отечественной медицине приносят и эмигрировавшие соотечественники, которые приезжают погостить на родину, а заодно воспользоваться удобным случаем и подлечиться.

При этом, несмотря на симпатию определенной части иностранцев к украинской медицине, состоятельные соотечественники, в том числе и политики, напротив, предпочитают лечиться за рубежом

korrespondent.net