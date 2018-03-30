Как очистить наше сознание от беспокойства и раздражения

Убрать из нашего сознания мысль, которая не дает нам покоя, дело не простое. Однако, очень важно научиться освобождать наше сознание для здорового сна и нормальной жизнедеятельности. 1. Изолируйте источник беспокойства и раздражения.

Итак, чтобы очистить сознание нужно, сначала, найти источник постоянного беспокойства и раздражения, который заставляет наши мысли вращаться по кругу. Когда мы чем-то заняты, то можем и не замечать, что внутри нас сидит что-то, отравляющее наши мысли. Проблема всплывает, когда мы остаемся наедине с собой, пытаемся уснуть или занимаемся монотонной деятельностью. Нужно определить источник, вызывающий возмущение нашей мыслительной деятельности, не пытаться от него отмахнуться или перестать обращать внимание (это может помочь лишь ненадолго), а локализировать и определить его истинную природу.

2. Освободитесь оттого, что вас гложет.

Определив причину беспокойства, нужно от нее избавиться. Избавляются от нее, так сказать, путем выведения наружу. Вы можете рассказать о том, что вас гложет близкому человеку, или психологу, или священнику. Вы также можете перенести свою проблему на бумагу и сжечь ее, либо вы можете написать о том, что вас гложет в раздел "Вопрос-ответ" в какой-нибудь журнал. Не имеет значение, что вы выберите, главное, чтобы оно работало в вашем конкретном случае.

3. Восстановите мир в своей маленькой вселенной.

Чтобы окончательно закрепить результат, полученный от первых двух шагов, нужно сделать пару добрых дел. Идеальный вариант – это сделать доброе дело противоположное, тому плохому поступку, что вы совершили. Но это не во всех ситуациях возможно. В любом случае ваш добрый поступок должен быть вам в удовольствие. Если же он добавит вам проблем и даст новую почву для раздумий, то своей функции по восстановлению мира и гармонии в душе он не выполнит.

4. Вымойте руки.

Сделайте это в буквальном смысле. Вымойте руки водой с мылом. Это своего рода ритуал, который подводит черту под тремя предыдущими шагами. Однако, он имеет и полезный психологический момент, так как, по данным исследований, физическая очистка рук помогает снять последствия вашего неэтичного поведения, а также снижает моральную угрозу нашему сознанию.

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