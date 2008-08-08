Список лекарств, которые нужны в зоне бедствия

Согласно информации управлений здравоохранения областей, которые пострадали в результате наводнений (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Винницкая обл..), Министерство здравоохранения Украины предоставляет перечень медпрепаратов, в которых нуждаются регионы, и которые в качестве гуманитарной помощи могут предоставляться всеми желающими.

№ Название препарата Форма выпуска

1. Ампициллина тригидрат конвалют

2. Бисептол, 480 конвалют

3. Метронидазол, иньекц. флак.

4. Цефтриаксон, иньекц. флак.

5. Офлоксацин, таб. конвалют

6. Амикацин, иньекц. упак.

7. Цефоперазон, иньекц. флак.

8. Ципрофлоксацин, иньекц. флак.

9. Адреналин, иньекц. упак.

10. Валидол, таб. конв.

11 Валокордин, таб. флак.

12 Дибазол, иньекц. упак.

13. Допамин, иньекц. упак

14. Эуфилин, иньекц. упак

15. Каптоприл, табл. упак

16. Кордиамин, таб. упак.

17. Магния сульфат, иньекц. упак.

18. Новокаинамид, иньекц. упак.

19. Но-шпа, иньекц. упак.

20. Панангин, иньекц. упак.

21. Строфантин, иньекц. упак.

22. Фуросемид, иньекц. упак.

23. Анальгин, таб. конвалют

24. Анальгин, иньекц. упак.

25. Баралгин, иньекц. амп.

26. Диклофенак, иньекц. упак

27. Парацетамол, таб. конвалют

28. Ренальган, таб. упак.

29. Спазмалгон, иньекц. упак.

30. Индометацин, таб. конвалют

31. Бриллиант. зеленый., 20 мл флак.

32. Наст. йода, 50 мл флак.

33. Перекись водорода, 3% фл.

34. Новокаин, 5% иньекц. упак

35. Лидокаин иньекц. упак

36. Глюкоза 5% флак.

37. Глюкоза 10% флак.

38. Глюкоза 40% упак.

39. Р-н. Рингера, 400 мл флак.

40. Физ..р-н, 400 мл флак.

41. Атропина сульфат, иньекц. упак

42. Натрия тиосульфат упак.

43. Актив. уголь, таб. конвалют

44. Амброксол, таб. упак.

45. Гепарин, иньекц, 15 мл флак.

46. Димедрол, иньекц. упак

47. Етамзилат, иньекц. упак

48. Глюконат Ca, иньекц. упак

49. Липоевая к-та, иньекц. упак

50. Ре гидрон, упак.

51. Сульфацил натрия, 20% шт.

52. Нормакол, шт.

53. Метаклопрамид, иньекц. упак

54. Дексаметазон, иньекц. упак

55. Преднизолон, иньекц. упак

56. Аминазин, иньекц. упак

57, Дроперидол, иньекц. упак

58. Оксибутират натрия упак.

59. Тиопентал натрия, иньекц. упак

60. Аскорбиновая к-та, иньекц. упак

61. Вит. В1, иньекц. упак

62. Вит. В6, иньекц. упак

Перевязочные и другие материалы

1. Бинты н/с

2. Бинты стер.

3. Гипс. бинты

4. Подключичные катетеры разных размеров

5. Хирургический шелк с иглой атравматический.

6. Воротничок ортопедический дит.и вросл.

7. Пластырь

8. Марля

9. Перчатки стер., разных р-ров

10. Системы для в/в введения

11. Эндотрахеальный зонд разных размеров

12. Трахеостомична трубка №№7, 8, 9, 10

13. Шприцы, 10

14. Шприцы, 5

15. Шприцы, 20

Сыворотки

1. Противогангренозная

2. Противостолбнячная № 10

3. Противозмеиная

4. Противостолбнячный анатоксин

5. Протибутулинистическая типов А, В, С, Е

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