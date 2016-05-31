Возле ВР проходит акция против табакокурения

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие не более 20 участников.

Они требуют принятия законопроекта “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака» (№ 2820).

Законопроектом предусматривается, в частности, увеличение на пачках сигарет размера картинки с медицинским предупреждением о последствиях курения; запрет табачных изделий с ароматизаторами; публичная отчетность табачных корпораций о составе продукции; полный запрет рекламы табака в Интернете.

Также участники акции установили возле парламента 5 больших макетов пачек сигарет в том виде, в котором они должны выглядеть после принятия закона.

Кроме того, возле них позирует человек на ходулях, который вроде держит пачки денег и плакат с надписью: “А табачная индустрия против!”.