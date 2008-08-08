На Тернопольщине благополучная эпидемическая ситуация

В пострадавших от стихии районах Тернопольской области сохраняется благополучная эпидемическая ситуация.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областной санитарно-эпидемиологической станции.

В СЭС отметили, что мониторинг инфекционной заболеваемости осуществляется в этих районах ежедневно, по каждому населенному пункту и по возрастным группам, в соответствии с указанием Министерства здравоохранения Украины. Медики проводят подворные обходы для своевременного выявления больных и с подозрением на заболевание, для предоставления своевременной и надлежащей помощи.

За 7 месяцев 2008 года, по данным СЭС, в области не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, случаи заболеваний брюшным тифом, паратифом или холерой. За текущий период общая инфекционная заболеваемость в области снизилась на 5,2%.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Тернопольской области на территории пострадавших в результате стихийного бедствия районов было зарегистрировано 2 случая заболевания детей пищевой токсикоинфекцией.

Справка УНИАН. Всего в Тернопольской области было подтоплено 488 домов в 23 населенных пунктах. Общий ущерб в результате чрезвычайной ситуации на территории области составляет 197,63 млн. грн.