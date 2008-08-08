Добавление небольших доз женских гормонов к стандартной терапии шизофрении помогает лучше лечить это заболевание у женщин, сообщают ученые из Университета Монаша (Австралия).

Результаты исследования, в котором приняли участие 102 молодые женщины, показали эффективность микродоз эстрогенов, которые женщины получали с помощью кожного пластыря. После 28 дней комбинированного лечения (стандартные психотропные препараты плюс эстрадиол) у женщин больше, чем в контрольной группе, уменьшились бред и галлюцинации. «Новая методика может стать перспективным методом лечения шизофрении», - считают ученые.Кроме того, старая теория о том, что гормоны защищают женщин от психических заболеваний, получила новое подтверждение.