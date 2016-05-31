Чиновникам Минздрава объяснили, что такое коррупция

09:34, 31 мая 2016
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В Минздраве Украины состоялось информационно-образовательное мероприятие для госслужащих по вопросам предотвращения коррупции, инициатором проведения которого выступила международная неправительственная антикоррупционная организация Transperency International Ukraine.

фото: УНІАН

Как сообщили УНИАН в Минздраве, сотрудники аппарата ведомства прослушали лекцию по вопросам предотвращения коррупции.

Слушателям конкретизировали некоторые положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», ознакомили с процедурой подачи деклараций по новой системе, рассказали о государственной защите лиц, оказывающих помощь в предупреждении и противодействии коррупции, с административной и уголовной ответственностью за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, привели примеры, как противодействовать коррупции и в жизни, и в служебной среде, как действовать в случае поступления предложения неправомерной требования/ подарка.

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Участники мероприятия активно включились в обсуждение и имели возможность получить ответы на наиболее спорные вопросы.

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Transperency International – известная международная неправительственная антикоррупционная общественная организация, деятельность которой в Украине направлена на прозрачные публичные финансы, должное и прозрачное управление, эффективную антикоррупционную политику, прозрачность и конкурентность проведения государственных закупок и тому подобное.

Transperency International имеет более 100 национальных организаций.

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