Чиновникам Минздрава объяснили, что такое коррупция

Как сообщили УНИАН в Минздраве, сотрудники аппарата ведомства прослушали лекцию по вопросам предотвращения коррупции.

Слушателям конкретизировали некоторые положения Закона Украины «О предотвращении коррупции», ознакомили с процедурой подачи деклараций по новой системе, рассказали о государственной защите лиц, оказывающих помощь в предупреждении и противодействии коррупции, с административной и уголовной ответственностью за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, привели примеры, как противодействовать коррупции и в жизни, и в служебной среде, как действовать в случае поступления предложения неправомерной требования/ подарка.

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Участники мероприятия активно включились в обсуждение и имели возможность получить ответы на наиболее спорные вопросы.

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