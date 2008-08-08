Как бросить курить и не набрать лишние килограммы

Многие люди, особенно женщины, боятся бросать курить только потому, что еще больше опасаются растолстеть. Насколько обоснованы их страхи рассказывает врач-гастроэнтеролог Константин Левашов.

"Увеличение веса после отказа от курения - это не данность. У кого-то вес вообще никак не меняется, кто-то прибавляет несколько килограммов, а кто-то худеет. В среднем увеличение веса составляет от 2 до 4-х кг за год, и только 4% бросивших курить набирают 9 и более килограммов.

Прежде всего, это связано с тем, что почти у всех курильщиков вследствие табачной интоксикации развивается гастрит. У большинства он протекает практически бессимптомно, однако секреция желудочного сока постоянно снижена и из-за атрофии слизистой желудка хуже усваиваются питательные вещества.

Именно поэтому многие курильщики даже при полноценном питании страдают астенией, а попросту – худобой, бледностью, авитаминозом. Но как только они бросают курить, слизистая желудка восстанавливается уже через несколько дней, так же как и секреция желудочного сока.

Бросивший курить не только чувствует повышенный аппетит, но и его желудок начинает усваивать пищу. Все это и создает предпосылки к увеличению веса.

Чтобы этого не произошло, следует в первые месяцы после отказа от курения увеличить в рационе долю овощей и фруктов, больше пить жидкости и нагрузить себя физически. Можно на несколько недель перейти на дробное питание – есть по 4-5 раз в день, но малыми порциями.

Ешьте медленно, тщательно пережевывая пищу, получайте удовольствие не от количества, а от качества и вкуса пищи. После очередного проглатывания выдерживайте паузу в несколько секунд. Через месяц ваш организм адаптируется к новым условиям и вы сможете вернуться к прежнему режиму питания без риска потолстеть.

"Правда.Ру"