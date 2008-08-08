От солнечного затмения пострадало около 15 человек

Молодой минчанин к редкому астрономическому явлению готовился заранее. Специально для наблюдения за солнечным затмением где-то раздобыл защитные очки, которыми пользуются электросварщики. На небесное "шоу" смотрел долго, совершенно не опасаясь за зрение. Но буквально на следующий день у парня возникли проблемы.

"Перед глазами появились светлые пятна, стал хуже видеть. Ни почитать, ни телевизор посмотреть", - жаловался он врачам.

С похожими симптомами в 10-ю минскую городскую клиническую больницу в кабинет неотложной офтальмологической помощи уже обратилось около 10 человек. Медики поставили им диагноз ожог сетчатки. Врачи удивляются: за их практику таких серьезных поражений глаз после наблюдения за солнечным затмением никогда не было.

- Первые пациенты стали приходить к нам уже в конце прошлой недели, - рассказывает врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза № 2 10-й ГКБ Ольга Спиглазова. - Кто-то смотрел на солнце в темных очках, кто-то вообще без защитных средств. Некоторые несколько дней не обращались за помощью, думали, что все пройдет. Чем чреват ожог сетчатки? Конечно, пострадавшие полностью не ослепнут. Но острота зрения может снизиться даже наполовину. Ожог сетчатки глаза приводит к дистрофическим изменениям, может остаться рубец. Трех человек даже пришлось госпитализировать: девушка наблюдала за солнечным затмением невооруженным глазом, двое парней - через солнцезащитные очки.

В консультативно-диагностический офтальмологический центр при 3-й городской клинической больнице на этой неделе обратилось пять человек. После обследования медики обнаружили у них отек в центральной зоне сетчатки.

- Вообще, ожог сетчатки глаза - достаточно редкое явление, - говорит заведующая центром Ольга Татур. - Уже в течение нескольких лет у нас наблюдается один парень с последствиями солнечного ожога. Сколько продлится лечение новых пациентов? Все зависит, насколько сильно у них поражены глаза. На восстановление некоторых уйдут месяцы. Все это время они будут находиться под пристальным наблюдением медиков. Им назначены таблетки, глазные капли, уколы.

"СБ - Беларусь сегодня"