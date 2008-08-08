Бундестаг предлагает запретить продажу ”киндер-сюрпризов”

Комиссия бундестага по делам детей предлагает запретить продажу "киндер-сюрпризов" - шоколадных яиц с игрушками внутри.

Шестого августа Комиссия бундестага по делам детей рекомендовала запретить продажу этих шоколадных изделий. Дети якобы не в состоянии отличать, что можно, а что нельзя есть; сочетание продуктов питания и игрушек представляет опасность для их здоровья.

Между тем кондитерская фирма Ferrero, которая выпускает "киндер-сюрпризы", заявила, что "до сих пор нет никаких доказательств того, что комбинация из сладостей и игрушек создает повышенную опасность для детей". Компания напомнила, что игрушка отделена от шоколадки пластиковой капсулой, в которой она хранится.

Кроме того, безопасность продукта подтверждена несколькими экспертизами независимых институтов. Комбинация из несъедобных предметов и продуктов питания не запрещена и директивой Евросоюза 1988 года о безопасности игрушек.

"Киндер-сюрприз" появился на рынке в 1974 году. Несмотря на нарекания со стороны зубных врачей, шоколадные яйца за короткое время стали пользоваться большой популярностью как в Германии, так и за ее пределами. Каждый год Ferrero выпускает 20 серий различных фигурок и 150 игрушек-конструкторов, которые помещаются в шоколадные яйца.

В Германии фигурки из шоколадных яиц для тысяч детей и взрослых коллекционеров уже стали культовыми. Ежегодно в нескольких городах проходят биржи "киндер-сюрпризов". Крупнейшая в Германии встреча коллекционеров фигурок четыре раза в год проходит в Драйайхе неподалеку от Франкфурта-на-Майне.

БелаПАН