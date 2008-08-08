В пострадавших от наводнения районах зарегистрированы случаи вирусного гепатита А

Государственной санитарно-эпидемиологической службой областей продолжается осуществление мониторинга за санитарной и эпидемической ситуацией, состоянием окружающей среды и объектов повышенного епидриска, проведения оценки и прогнозирования санитарно-эпидемической ситуации. Осложнений санитарной и эпидемической ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями на сегодня нет.

Проводится ежедневный мониторинг инфекционной заболеваемости населения в разрезе административных территорий. Состоянием на 07.08.2008 эпидемическая ситуация относительно заболеваемости острыми кишечные инфекции и вирусным гепатитом А стабильная. Групповых вспышек острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А, лептоспироза не зарегистрировано. В Ивано-Франковской области регистрируются одиночные заболевания людей на гастроэнтероколиты, которые не связаны между собой и не связаны факторами передачи, где за прошлые сутки по данным срочных сообщений зарегистрировано 42 случая гастроэнтероколитов, в том числе дети до 14 лет – 18, и 3 случая заболевания вирусным гепатитом А; Львовской – 5 случаев гастроэнтероколитов (Дрогобычский р-н – 1, Жидачивский – 1, Стрыйский – 3), 1 случай лептоспироза в Сколовском районе на территориях, которые пострадали в результате наводнения; в Тернопольской – заболевание на пищевую токсикоинфекцию в c.Устячко Залищицкого района, которое пострадало во время стихийного бедствия. По каждому случаю заболевания проведено обязательное эпидемиологическое расследование с целью недопущения распространения заболевания. На остальной территории осложнений санитарно-гигиенической и эпидемической ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями насегодня нет.

Проблемным вопросом остается обеспечение достаточного количества дезсредств (в т.ч. для усиления дезинфекционного режима на водозаборно-водопроводных сооружениях), горюче-смазочных материалов, довоза населению питьевой воды, проведения очистки затопленных и залитых водозаборных сооружений и колодцев, возобновления работы канализационных насосных станций, и тому подобное.