Как бороться с изжогой

Никто не занимался никогда подсчетом тех людей, которые страдают от изжоги, но, наверняка, их число велико. Если же изжога появляется довольно часто, то необходимо заняться ее профилактикой и лечением. Появляется изжога при наличии повышенной кислотности желудка, при воспалении слизистых оболочек, при двигательных нарушениях работы верхней и нижней частей пищевода.

Обратите внимание на тот факт, что большее количество людей начинает жаловаться на появление изжоги в постпраздничные дни, которые были связаны с обильными возлияниями и отсутствием ограничений в потреблении разнообразной пищи.

А после такого напора, избыток кислого желудочного сока норовит прорваться в пищевод.

Безопасной медики считают лишь ту изжогу, которая появляется лишь периодически, тогда когда человек накануне перебрал с горячительными напитками или выкурил большее количество сигарет.

Но, с изжогой можно бороться самостоятельно. Для этого мы познакомим вас с десятью эффективными приемами, которые излечивают или предотвращают появление изжоги. Чтобы снизить концентрацию кислоты в желудке и пищеводе можно лишь принять перед едой стакан пресной воды. Также, можно попросту «связать» избыток кислоты в желудке. Для этого перед началом трапезы следует сжевать и проглотить кусочек сырого картофеля, или несколько лесных орешков, или небольшой кусок белого хлеба.

Особенно большое количество кислоты в желудке вырабатывается при переваривании жира, это повышает риск появления изжоги, поэтому самым простым методом в этом случае, является ограничение в потреблении любых жиров.

Следует сократить потребление и кислотообразователей, к которым можно отнести цитрусовые, томаты, чеснок, кислые фруктовые соки, острые приправы.

Отказавшись от этого набора продуктов, вы снизите риск появления изжоги в два раза.

Не пренебрегайте старым и добрым советом есть чаще, но понемногу, так как большие порции еды желудку переварить значительно сложнее, да и времени на это требуется больше.

Лучше поделить запланированное дневное меню не на три приема, а разбить его на пять-шесть в течение дня.

Как бы вас не клонило в сон после еды, не идите на поводу у своих желаний, так как в положении лежа желудочный сок легче проникает в пищевод.

Если же вы не можете побороть в себе желание передремать немного, то во время послеобеденного отдыха соблюдайте несложное правило, так например, верхняя часть тела должна располагаться выше живота. Вместо одной подушки, положите под голову несколько.

Ваша одежда должна быть удобной, откажитесь от ношения обтягивающих брюк или сильно затянутых поясов, так как они оказывают давление на живот и диафрагму, что приводит к выталкиванию желудочного сока в пищевод.

Если же вы все же предпочитаете пофорсить, то после еды вам следует ослабить пояс.

В обязательном порядке следует ограничить потребление вкусовых добавок к блюдам, а также отказаться от вредных привычек. Ведь, например, курение высушивает слизь в пищеводе.

Потребление алкоголя расслабляет сфинктер желудка, который представляет собой круговую мышцу, сжимающую и разжимающую его.

Особенно важно не принимать спиртного перед началом приема пищи.

Всеми нами любимый напиток, такой как кофе, так же активизирует образование кислоты в желудке, что означает, что прием пищи не следует заканчивать чашечкой кофе, так как он ни в коей мере не способствует процессу пищеварения.

Если изжога мешает вам заснуть, то на ночь следует выпить стакан настоя ромашки аптечной, а затем лечь на левый бок.

Сильную изжогу лечат лекарствами, которые связывают кислоту, но приносят они лишь временное облегчение, поэтому не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться своевременно к специалисту.

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