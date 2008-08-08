Кабмин утвердил меры касательно пострадавших областей

Текст распоряжения от 6 августа 2008 г. № 1058 опубликован на сайте Верховной Рады.

Документом поручено Министерству здравоохранения вместе с Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой облгосадминистрациями безотлагательно составить перечень населенных пунктов с повышенным эпидемическим риском, расположенных в зонах чрезвычайной экологической ситуации, и подать его Министерству по делам семьи молодежи и спорта.

Кроме того, Минсемьи, Министерству по чрезвычайным ситуациям, Министерству здравоохранения, Минтранссвязи, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой облгосадминистрациям поручено принять безотлагательные меры для первоочередного вывоза детей из отмеченных населенных пунктов для оздоровления и психологической реабилитации.