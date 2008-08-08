Работа в радость

Задумайтесь, сколько мы работаем? Сколько бесценных часов своего времени уделяем проектам, отчетам, разработкам... А на отдых остается всего-то два дня. За такой короткий промежуток времени организм не успевает восстановиться, поэтому понедельник - день тяжелый для большинства из нас.

Как же облегчить трудовые будни, чтобы работа была в радость? Нужно правильно организовать свое рабочее место, ведь от этого зависит не только ваш душевный комфорт на службе, но и само здоровье.

Мистер Стол

Важная категория пригодности стола для работы - так называемая рабочая зона. Высота рабочего стола должна быть около 70-75 см. Столешница не должна быть узкой и маленькой, чтобы на ней можно было разместить необходимые для работы материалы. Такая глубина стола позволит полностью положить локти на стол и избежать нагрузки на кисти рук.

Для тех, кто работает на компьютере, разработана специальная подставка под монитор, контейнер для системного блока, выдвижная полка под клавиатуру. Клавиатура должна располагаться в 10-15 см. от края стола.

Задняя часть монитора дает самое большое излучение, поэтому должна быть закрыта перегородкой.

Бумаги и документы, которые не находятся в работе, должны быть убраны на полки или стеллажи для документов, которые могут располагаться в нескольких шагах от рабочего стола.

Защищайтесь!

Глаза будут уставать меньше, если монитор расположить на расстоянии 50 - 60 см от лица. Центр экрана должен находиться напротив глаз, так как, смещенный вправо или влево, он перегружает позвоночник. Освещение при работе с компьютером должно быть не слишком ярким, но и не отсутствовать совсем, идеален приглушенный свет.

Вредная пыль с монитора не осядет в ваших легких, если до и после работы вы будете протирать экран слегка увлажненной чистой тряпкой или губкой. То же самое касается и клавиатуры - рассадника микробов. Поэтому после работы за компьютером обязательно мойте руки с мылом. Также важно, чтобы в помещении, где используется компьютер, ежедневно проводилась влажная уборка. Пол в офисе лучше не закрывать ковролином.

Известно, что вокруг работающего компьютера уровень влажности воздуха ниже нормы, потому украсьте рабочее место аквариумом или шарообразной вазой. От двуокиси углерода и тяжелых ионов, образующихся в офисном воздухе, защитят кактусы. Поставьте на рабочем столе одно или два этих колючих растения. И не забывайте почаще проветривать комнату.

Вот это посадка!

Стул, на котором вы проводите долгие восемь рабочих часов, должен иметь спинку. Сиденье пусть будет в меру жестким, но удобным. Сидеть нужно, опираясь на 2/3 длины бедра, сохраняя между корпусом тела и краем стола не менее 5 см свободного пространства. Не один, а оба локтя должны опираться на стол - тогда нагрузка равномерно распределится на все группы мышц. Идеальная спинка кресла повторяет изгибы позвоночника и служит опорой для поясницы. Сиденье слегка наклоните вперед - это разгружает позвоночник.

Не выходя из дома

Правильно организовать свое рабочее место важно не только тем, кто трудится в офисах, но и тем, кто работает дома. От работы на диване быстро устанет спина, а привычка трудиться в халате уж наверняка не будет способствовать появлению свежих неординарных идей и трудовому настрою.

Если вы занимаетесь дистанционной работой и ваш лучший друг и помощник компьютер или ноутбук, это не значит, что домочадцы должны отвлекать вас и отнимать время. Чтобы ваша работа не пошла насмарку, и вы вовремя успели сделать задуманное, - вот несколько советов:

1. По возможности выделите для работы отдельную комнату или хотя бы отгородите часть комнаты под рабочий кабинет ширмой или декоративной перегородкой, дабы члены вашей семьи и недоделанная домашняя работа не отвлекали вас от дел.

2. Даже если у вас свободный график работы, лучше все-таки продумать распорядок дня и стараться его придерживаться, например, работать с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с часу до двух. Иначе велика вероятность того, что в трудовом порыве вы будете забывать пообедать, "питаясь" прямо за рабочим столом конфетками и печеньями, или наоборот, отлучившись "на минутку" помыть посуду, обнаружите гору не глаженого белья и вернетесь к работе намного позже, чем рассчитывали.

3. Ознакомьте ваших домашних и друзей с вашим графиком работы и в ответ на все просьбы типа «сделать небольшую генеральную уборку» («ты же все равно дома») или «съездить в магазин на другом конце города» объясняйте, что, несмотря на то, что вы работаете дома, вы работаете, а не дурака валяете.

4. Делайте небольшие перерывы каждые два часа. Не забывайте каждый день выходить хоть ненадолго на улицу - подышать воздухом и немного развеяться.

5. При сидячей домашней работе старайтесь находить время на фитнес или хотя бы совершайте пробежки и делайте зарядку.

От правильно организованного рабочего места зависит ваш достаток, карьерный рост, хорошее настроение, а главное, здоровье. Работайте с удовольствием!

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