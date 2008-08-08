Ученые: Никотиновой зависимостью можно управлять

Канадские медики провели ряд исследований и выяснили, почему одни привыкают к курению буквально с первой сигареты, другие же и после нескольких лет курения могут без проблем отказаться от вредной привычки. Ученые провели исследования на лабораторных крысах, которые обладают схожей с человеческой структурой мозга.

Специалистам удалось идентифицировать специфический допаминовый рецептор в мозгу, который и контролирует восприимчивость организма к никотину. Путем манипулирования подобными рецепторами, медикам удалось искусственно занижать или завышать восприимчивость грызунов к табачному дыму.

В Университете Западного Онтарио говорят, что на сегодня все проведенные опыты справедливы только для крыс, однако сам тот факт, что никотиновой зависимостью можно манипулировать, уже звучит для массы людей многообещающе.

"Во время опытов нам удалось сделать для крыс из никотина вещество, вызывающее отвращение, при том что ранее они были искусственно подвержены его воздействию в объемах, достаточных для привыкания. В перспективе такая методика, возможно, сможет помочь миллионам людей отвыкнуть от никотина", - говорит доктор Стивен Лавиолетт, один из авторов исследования.

По его словам, за счет манипулирования допаминовыми рецепторами возможно как повышать, так и понижать пристрастие к табачному дыму. У людей, по утверждению исследователей, среди таких рецепторов наблюдаются естественные различия, которые делают одних более зависимыми от никотина, а других менее зависимыми.

"Теперь предстоит создать факрмакологическое решение для безвредной манипуляции чувствительностью рецепторов", - говорит Лавиолетт.

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