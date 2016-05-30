Подписан закон о соцзащите лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ направлен на усиление государственной поддержки семей, где воспитываются дети-инвалиды подгруппы А.

В соответствии с законом, одному из родителей, приемных родителей, родителей-воспитателей детского дома семейного типа, усыновителей, опекунов, попечителей назначается надбавка на уход за ребенком-инвалидом подгруппы А независимо от факта работы, учебы, службы.

Читайте такжеНа уход за ребенком-инвалидом подгруппы А дали надбавку

Документом также вносятся изменения в законы «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которыми в круг застрахованных лиц относится один из неработающих трудоспособных родителей, усыновителей, опекун, попечитель, фактически осуществляющий уход за ребенком-инвалидом, а также неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидом І группы или за лицом преклонного возраста, которое по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе или достиг 80-летнего возраста, если такие неработающие трудоспособные лица получают помощь, надбавку или компенсацию согласно законодательству.

Периоды получения этими лицами надбавки предлагается засчитывать в страховой стаж и платить за них страховые взносы из Государственного бюджета.