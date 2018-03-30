8 правил безопасного путешествия для ”сердечников”

Лето. Все едут отдыхать. Многие за границу, на море. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, полезно запомнить несколько правил, чтобы сразу после отдыха или во время него не оказаться на больничной койке.

Правило первое. При выборе страны для отдыха предпочтение нужно отдавать странам, близким по климатическим условиям к вашему постоянному месту проживания.

Правило второе. По возможности, постарайтесь не перелетать из одного полушария в другое и не менять более 2-3 часовых поясов.

Правило третье. Перед отъездом посетите своего врача и расскажите ему о своих планах. Согласуйте с ним режим приема жидкости и мочегонных средств на период отдыха. Запаситесь соответствующими медикаментами – теми, что принимаете постоянно и теми, что могут понадобиться в экстренной ситуации.

Правило четвертое. Изучите названия и дозы препаратов, которые вы принимаете. Не отступайте от прописанных врачом времени и дозировки.

Правило пятое. Во время отдыха старайтесь следить за своим весом. Уменьшение массы тела не только улучшит самочувствие, но и снизит нагрузку на сердце. Если вес стал расти, значит, меньше ешьте, даже если еда вкусная и бесплатная.

Правило шестое. Определите с врачом норму физической нагрузки. Конкретный режим зависит от стабильности вашего состояния, самочувствия и возраста. Возможно, вам вполне будет достаточно прогулок пешком и купания в бассейне. А, может быть, получите разрешение на более активные действия (аквабайк, банан, волейбол).

Правило седьмое. Подробно обсудите с доктором питание на отдыхе: соблюдать ли вам предписанную диету, или можно отступить от нее. У «сердечников» режим питания примерно одинаков: ограничение приема жиров, жареной пищи, вместо свинины и говядины мясо птицы и рыба, обезжиренные молочные продукты и т.п.

Не увлекайтесь сладостями, больше свежих фруктов, ограничьте потребление соли и острой пищи. Определитесь с нормой алкоголя. В некоторых странах вам предложат к столу вино, в каких-то пиво. Постарайтесь чередовать прием алкоголя с минеральной водой без газа. Но если врач сказал «нет», то о спиртном придется забыть.

Правило восьмое. Обратите внимание на медицинскую страховку, предлагаемую турфирмой. Выясните все вопросы, касающиеся медпомощи за границей. Помните, что, как правило, в страховке предусматривается лишь первая и экстренная помощь. Лечение хронических заболеваний не предусмотрено.