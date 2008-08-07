О пользе дыни и арбуза

В августе дыня и арбуз — любимые лакомства детей и взрослых. Мы все знаем, что это очень полезные и сочные фрукты…Только и дыня, и арбуз это совсем не фрукты, а на вопрос, чем именно они полезны, затрудняемся дать точный ответ. Например, дыня — это овощ, близкая родственница огурца, а арбуз — ягода «двух сезонов»: первые арбузы появляются на наших прилавках уже в конце июня, а вторые (которые считаются настоящими) — осенью. Так чем же полезны эти сочные деликатесы?

Дыня

Что содержит?

95% воды сахар кальций, цинк, жиры, витамины А, В, С и Р

Кому полезна?

В мякоти бахчевой царицы дыни есть вещества, помогающие выработке серотонина — «гормона счастья», поэтому она полезна тем, у кого плохое настроение.

Наевшись дыней впрок, можно подготовить организм к приходу зимы, укрепить иммунитет — благодаря кремнию, которым богата "бахчевая царица". Этот микроэлемент регулирует все физиологические функции оргнизма: улучшает обмен веществ, работу коры головного мозга, нервов и стенок внутренних органов. Благодаря ему дыня и помогает бороться с хроническими воспалительными заболеваниями.

Благодаря высокому содержанию железа дыня стимулирует кроветворение, поэтому она полезна тем, кто страдает анемией (малокровием) и женщинам в критические дни.

Дынные семечки содержат большое количество цинка. Этот микроэлемент стимулирует выработку спермы, поэтому дынные семечки считаются народным афродизиаком.

В дынных корочках много витаминов, обладающих антиоксидантныи свойствами. Они оказывают омоложивающее действие на кожу лица. Накладывать корки на кожу лица особенно полезно тем, у кого она украшена веснушками.

В чем опасность?

В дыне содержится много «тяжелых» сахаров, поэтому ею не стоит увлекаться диабетикам. Излишнее употребление дыни может вызвать расстройство кишечника и колики. Не стоит увлекаться этит овощем людям с избыточной массой тела.

Как выбрать?

Чтобы дыня принесла побольше пользы, она должна быть спелой — тогда в ней содержится максимум витаминов. Дозревшие плоды издают глухой звук. Еще один критерий спелости — корка. У спелой дыни она должна быть мягкой (если нажать на нее с противоположной стороны от стебля). Не стоит покупать дыню с поврежденной коркой: мякоть может быть ватной и горькой на вкус. И помните о запахе: спелая дыня имеет восхитительный аромат. Кроме того, дыни, как и арбузы, могут быть нитратными, поэтому требуйте у рыночного продавца справку санитарной лаборатории о прохождении дынями нитратного контроля.

Совет. Дыня очень капризна: она не любит соседства в желудке, поэтому избегайте приема пищи 2 часа до и после употребления дыни, иначе будет понос.

Арбуз

Что содержит?

87% воды, сахар, пищевые волокна, витамины B1, В2, С, PP, фолиевая кислота, калий, магний

Кому полезен?

Арбуз — хорошее лекарство для гипертоников и сердечников по нескольким причинам. Содержащийся в нем магний успокаивает сердце, нежные пищевые волокна снижают уровень вредного холестерина в организме, а низкая концентрация солей вызывает мочегонный эффект (а значит, снижает давление).

Те же волокна улучшают активность полезных микроорганизмов в кишечнике, благодаря чему служат профилактикой дисбактериоза.

Арбуз — один из лидеров по содержанию фолиевой кислоты, которая стимулирует кроветворение и регулирует правильному развитию нервной системы у плода. Поэтому эта ягода очень полезна беременным и тем, кто страдает малокровием.

Из мякоти можно приготовить очищающую и питательную маску. Для этого ее нужно растереть до однородной массы и положить на лицо на 15 минут, после чего смыть теплой водой.

Не спешите выбрасывать семечки арбуза — они содержат полезные масла. Измельчите их на мясорубке и добавьте в кипяченую теплую воду. Наложите такую маску на лицо на 10-15 минут, и кожа станет нежно-бархатистой.

В чем опасность?

В отличие от дыни, сахара арбуза усваиваются без затрат инсулина, поэтому лакомиться ягодой могут даже диабетики. Противопоказаний у него нет, однако встречается индивидуальная непереносимость этой ягоды.

Как выбрать?

Выбирайте плод средних размеров. В мелких арбузах содержится избыток нитратов (поэтому требуйте у продавца на рынке аналогичную справку, как в случае в арбузами), а вот арбузы крупных размеров — результат избыточных удобрений. Спелая ягода должна «трещать». Обратите внимание на арбузный «хвостик»: если он сухой, а место, откуда он растет выпуклое — значит, арбуз спелый и дозрел в естественных условиях. На боку у арбуза должно быть земляное пятно: следите за тем, чтоб оно было желтым, а не белым (белый — неспелый).

Совет. Проверить "нитратность" полосатой ягоды можно и самому: для этого нужно растереть кусочек мякоти арбуза в стакане воды. Если вода окрасилась в красный цвет — есть такой экземпляр не нужно. А если ягода спелая — вода просто помутнеет. При покупке требуйте справку санитарной лаборатории о прохождении дынями нитратного контроля.

segodnya.ua