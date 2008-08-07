На одесских пляжах нефти больше нормы в 18 раз

В 18 раз превысила предельно-допустимую норму концентрация нефтепродуктов в воде пляжной зоны Одессы на 12 станции Большого Фонтана.

Об этом сообщила главный специалист по связям с общественностью управления МЧС Одесской обладминистрации Лидия Янковская.

По ее словам, 2 августа сотрудники санэпидстанции обнаружили в море нефтепродукты. Загрязнение акватории выявлено в районе причалов номер 144, 146, 147 и пляжей "Ривьера" и "Полярная звезда".

В пробах морской воды, отобранных на 13 станции Большого Фонтана возле пляжа "Полярная звезда" концентрация нефтепродуктов превышала предельно-допустимую концентрацию в 1,8 раза. На причале номер 146 - в 8,8 раза.

Также Янковская добавила, что в субботу, 2-го августа, сотрудники пляжных коммунальных предприятий и причалов убрали прибрежную полосу и перенесли нефтепродукты на заасфальтированный участок.

По данным Янковской, до сих пор источник загрязнения не обнаружен.

24.ua/news