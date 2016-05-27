На лечении за границей находятся 19 украинских военнослужащих

12:34, 27 мая 2016
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На лечении за границей находятся 19 украинских военнослужащих, которые получили ранения в зоне проведения АТО.

На лікуванні за кордоном перебувають 19 українських військовослужбовців – Міноборони Київ. 27 травня. УНІАН. На лікуванні за кордоном перебувають 19 українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні проведення АТО./ УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины подполковник Дмитрий Гуцуляк.

«19 военнослужащих находятся на лечении за границей. Из них шесть – в Германии, по четыре – в Литве и Эстонии, по два – в США и Латвии и один – в Польше», - сказал он.

Одновременно на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 89 военнослужащих ВСУ, раненных в ходе антитеррористической операции.

37 военнослужащих проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.

Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 285 участников АТО, сообщил Гуцуляк.

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