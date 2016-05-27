На лечении за границей находятся 19 украинских военнослужащих
12:34, 27 мая 2016Страна
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На лечении за границей находятся 19 украинских военнослужащих, которые получили ранения в зоне проведения АТО.
На лечении за границей находятся 19 украинских военнослужащих./ УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины подполковник Дмитрий Гуцуляк.
«19 военнослужащих находятся на лечении за границей. Из них шесть – в Германии, по четыре – в Литве и Эстонии, по два – в США и Латвии и один – в Польше», - сказал он.
Одновременно на лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны находятся 89 военнослужащих ВСУ, раненных в ходе антитеррористической операции.
37 военнослужащих проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях.
Всего с начала года реабилитационное лечение прошли 285 участников АТО, сообщил Гуцуляк.
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