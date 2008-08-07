В Тернопольской области уже заболело два ребенка

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, заболевания зафиксированы в с. Горошова Борщивского района и с. Городок Залищицкого района.

На данный момент причины и обстоятельства заболеваний выясняются.

Кроме того, информируя о ходе ликвидации последствий стихии, в УМЧС отметили, что из 429 затопленных колодцев 365 освобождены от воды и продезинфицированы, на 64-х колодцах проводятся работы по расчистке и откачиванию воды. Рабочие группы государственной ветеринарной службы провели обследование 1001-го двора, двух ферм и одиннадцати скотомогильников. Проведена дезинфекция 104 объектов общей площадью 3670 кв. м.

В Монастырисском районе, сообщили в Управлении МЧС, зафиксирована гибель птицы и животных. В частности, погибли 1021 птица, 71 кроль, 9 котов и собак, 28 семей пчел. На данное время проведена полная очистка территории района от погибших животных и птиц с последующей утилизацией в паспортизованных скотомогильниках.

По состоянию на 7 августа затопленных жилых домов нет. В целом их было 488 в 23 населенных пунктах. 18 домов в результате стихии в области разрушены, 283 нуждаются в капитальном ремонте, 187 - повреждены. Общие убытки в результате стихийного бедствия на территории области составляют 197,63 млн. грн.