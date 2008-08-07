В Киргизии трое врачей попали в тюрьму

В Киргизии трое врачей, обвинявшихся в заражении пациентов ВИЧ, приговорены к лишению свободы, еще шестеро медработников получили условные сроки. Такое решение было вынесено Ошским городским судом.

Наиболее суровый приговор был вынесен в отношении трех медицинских работников из Ошской межобластной детской клинической больницы и из сельской Ноокатской больницы. За халатность при исполнении служебных обязанностей, приведшей к заражению детей ВИЧ-инфекцией, одного из медработников осудили на пять лет лишения свободы. Двое других медиков были приговорены к четырем годам лишения свободы, сообщили в Ошской областной прокуратуре. После отбывания наказания всем осужденным запретили заниматься медицинской практикой в течение трех лет, говорится в заявлении.

Решением суда еще четверо подсудимых, обвиняемые в мошенничестве, были полностью оправданы, шесть медработников за «заражение ВИЧ-инфекцией» были осуждены на три года лишения свободы условно, сообщил представитель прокуратуры.

Напомним, летом прошлого года ВИЧ был выявлен у восьми матерей и 42 детей в возрасте до двух лет, лечившихся в медучреждениях Ошской области. Проведенное расследование показало, что причиной распространения инфекции стало многократное использование нестерильных медицинских инструментов. В рамках уголовного дела 14 медработникам были предъявлены обвинения в незаконной продаже медицинских препаратов, мошенничестве и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

medportal.ru