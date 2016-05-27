Назначено главу Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

Соответствующее распоряжение от 25 мая 2016 г. № 379-р опубликовано на Правительственном портале.

"Назначить Суворову Ирину Николаевну исполняющей обязанности Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками до назначения в установленном порядке Председателя этой Службы", - говорится в документе.