В Украине изменены нормы Санитарного регламента для детских садов

Приказ отменяет санитарные правила, основные положения которых разрабатывались в советские времена и являются неприемлемыми для современных условий, устраняет дублирование требований с другими нормативно-правовыми документами.

Требования Санитарного регламента распространяются для детсадов всех форм собственности. Их приоритетом остается здоровье и безопасность детей.

Так, документ содержит обновленные санитарно-гигиенические требования к зданиям и помещениям, территории дошкольных учебных заведений, санитарно-гигиенические требования к освещения, водоснабжения, водоотведения и отопления, требования к содержанию бассейнов, воздушно-теплового режима, требования к организации питания.

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Присутствуют в регламенте также санитарно-гигиенические требования к личной гигиене персонала, требования к медицинскому обслуживанию, оценки состояния здоровья детей, требования к распорядку дня и обучения, организации жизнедеятельности, двигательной активности детей.

Документ четко конкретизирует, например, перечень растений, деревьев, кустов с колючками, ядовитыми плодами, которых не должно быть на территории заведения. Приведенные нормативы искусственной освещенности основных помещений, подбора мебели для детей дошкольного возраста, протокол хронометражных наблюдений за занятиями по физическому воспитанию.

Документом предусмотрено сужение дискреционных полномочий государственных инспекторов. Исключено все строительные требования, которые используются только в детсадах, строятся. Исключено все категорические требования относительно размеров помещений, объектов, расстояний и тому подобное. Исключено согласования, заключения и другие разрешительные документы. Предусмотрены условия, которые будут способствовать созданию детских садов, в том числе в жилых и нежилых помещениях.

В документе учтены новое законодательство в сфере безопасности пищевых продуктов и непищевой продукции. Уменьшено дифференциацию температурных режимов. При наличии согласия родителей разрешено использование климатической техники.

Предполагается использование разных видов кроватей, кроме стационарных; двухэтажные кровати не запрещено при условии безопасности их конструкции. Предусматривается возможность аутсорсинга услуг питания, в случае соблюдения законодательства в сфере безопасности и качества пищевых продуктов.

Согласно новым правилам, медицинские справки в случае отсутствия ребенка не требуется, кроме случаев инфекционного заболевания ребенка.

"Этот документ один из примеров перехода от санитарного максимализма к рационализму, – считает Святослав Протас, глава Госсанэпидслужбы Украины. – Регламент определяет главное – ребенок должен быть защищен в учебном заведении, это предусматривает и безопасности пребывания и питания, а как это будет сделано лучшим образом, решает администрация садика".