Неожиданный способ улучшить память

Питание, запущенные болезни, вредные привычки - все это отрицательно сказывается на нашей голове. Вот список из 9 факторов, способных улучшить или ухудшить нашу память.

Соевые заменители обычно считаются более безопасным аналогом натуральных продуктов - мяса, шоколада, молока. Однако последние исследования показывают, что чрезмерное увлечение соевым творогом (тофу) грозит серьезными проблемами с памятью и даже слабоумием в старости. Тофу можно встретить в каждом японском или китайском ресторане - в качестве десерта, закуси или ингредиента салата. Тофу также используется в вегетарианской кухне и в популярных в наше время постных меню.

Сладости также плохо влияют на память. Собственно вредят памяти не сами сладости, а большое количество углеводов, которое в них содержится. Дело в том, что когда наш организм получает много углеводов, ему, соответственно, приходится вырабатывать много инсулина, чтобы справится с уровнем сахара в крови. Из-за чего, в свою очередь, особый фермент, находящийся в клетках нашего мозга, почти полностью тратится на контроль инсулинового баланса. А на то, чтобы убрать из организма вредные для нашей памяти крахмалистые белки, почти ничего не остается. Поэтому в список вредных продуктов можно смело включать крупы, мучное, фруктовые соки и газировку.

Особенно пагубно влияет на память курение. Как утверждают американские медики, курение в возрасте 35-50 лет провоцирует не только проблемы с долговременной памятью, но и серьезные нарушения речевых навыков.

Хорошо на память влияют статины. Лекарства из этой группы, как правило, назначают больным с повышенным уровнем холестерина. Исследования Мичиганского института здоровья показали, что люди, принимающие статины регулярно, примерно в 2 раза меньше подвержены различным "головным" недугам, чем остальные. В том числе нарушениям памяти и даже болезни Альцгеймера. Предположительно, секрет кроется в способности статинов сбивать уровень инсулина в крови.

Болезни щитовидной железы ухудшают память. Как считают ирландские врачи, потеря памяти - обязательный симптом проблем с щитовидкой. Нездоровая железа работает плохо, и в результате организм недополучает гормоны, необходимые ему для регулирования важнейших процессов жизнедеятельности. В том числе механизма запоминания и воспроизведения информации.

Прошлогодние исследования в области неврологии показали, что чересчур эмоциональные люди, более подверженные стрессам и депрессиям, на 40% чаще страдают от различных умственных расстройств. Так что, если хотите сберечь трезвый ум и твердую память до старости, пожалейте свои нервы и старайтесь почаще поднимать себе настроение

Легкая мигрень, боль в пояснице, рези в желудке - многие из нас привыкли принимать эти "мелкие" неприятности как что-то само собой разумеющееся. Между тем, даже самые легкие, но постоянные неудобства способны значительно подпортить вам сон, настроение и даже способность хорошо работать. Отрицательно сказываются хронические боли и на памяти: в 2007 году группа врачей обследовала несколько десятков пациентов, испытывавших различные боли более 6 месяцев, и выяснила, что две трети из них страдали нарушениями памяти и внимания.

Улучшить память можно вступив в брак. Первыми предположение о том, что семейное положение сказывается на состоянии нашего мозга, сделали шведские ученые. Они использовали данные своих финских коллег, которые сравнили здоровье 1400 пациентов на разных этапах их жизни. В первый раз они обследовали своих добровольцев, когда тем было около 35, во второй - через 21 год после начала работы. Выяснилось, что лучше всех сохранили свою память те, кто большую часть этого времени провели с супругом или супругой, хуже всех - одинокие и разведенные люди.

Не хуже, чем брак, улучшает память употребление рыбы. То, что рыба полезна для мозга, давно твердили многие диетологи. Теперь исследователи нашли этому численное подтверждение: потребление рыбы 3 и более раз в неделю снижает риск нарушений памяти, слабоумия и даже инсульта на 26%.

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