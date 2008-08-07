Основные факторы развития рака

Развитие онкологических заболеваний, как известно на сегодняшний день, обусловлено как воздействием внешней среды, так и внутренними особенностями организма, в которые входит и наследственность. Доказано, что если в семействе были случаи онкологического заболевания, риск того, что оно разовьется у очередного члена семьи, при прочих равных выше, чем в семействе, где от рака не страдали никогда.

На наследственность, как и на прочие внутренние особенности организма человек, к сожалению, повлиять не способен. Но в силах любого из нас насколько возможно устранить внешние причины, из-за которых возможно возникновение онкологического заболевания. А основные из этих причин таковы:

1 - Неправильное питание. Возможно, это уже «в зубах навязло», однако факт остается фактом – чрезмерное потребление жирного, острого и сладкого, а также фаст-фуда, и нехватка в рационе свежих фруктов и овощей находится на первом месте среди причин, из-за которых развиваются онкологические заболевания. Так что правильно питаться и следить за весом просто необходимо!

2 – Курение. Тоже весьма известный и неопровержимый факт. Чем больше человек курит, тем больше канцерогенных веществ попадает не только в его легкие, но и в организм в целом – с мокротой и слюной. Именно поэтому курение приводит к развитию рака легких в восьми из десяти случаев, а что касается прочих видов рака, то и в их возникновении привычка «дымить» играет немалую роль.

3 – Злоупотребление алкоголем. При неумеренном потреблении спиртных напитков может развиться рак полости рта, печени и молочной железы. Необходимо обращать внимание на содержание спирта в любом алкогольном напитке, и стараться не превышать норму двухсот грамм чистого спирта в неделю.

4 – Проживание в загрязненной среде и работа, при которой человек подвергается различного рода вредным излучениям. Единственный совет, который тут можно дать: сменить место жительства и работу, причем, чем скорей, тем лучше для здоровья.

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