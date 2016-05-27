На лечение и реабилитацию военных предусмотрено 257 млн грн – Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Андрей Верба.

По его словам, из 257 млн грн 30 млн будет потрачено на закупку медицинского оборудования, а 20 млн - на индивидуальные аптечки для бойцов.

Кроме того, уже приобретены 2 компьютерных томографа, аппарат УЗИ высокого класса и другое медицинское оборудование.

В то же время Верба подчеркнул, что на сегодняшний день есть определенная проблема с закупкой механических кровоостанавливающих жгутов-турникетов, поскольку отечественным предприятиям не хватает мощностей произвести необходимое для Минобороны количество – 55 тысяч штук, поэтому сейчас идет работа, чтобы уменьшить этот заказ до 20 тысяч.

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Вместе с тем Верба подчеркнул, что дефицита данных устройств в Вооруженных силах не возникнет, поскольку на складах Минобороны есть запасы жгутов, полученных в качестве гуманитарной помощи.

Он добавил, что подобная проблема не возникнет в следующем году, поскольку отечественные производители должны увеличить свои производственные мощности по выпуску жгутов-турникетов.

Также Верба отметил, что закупить подобную продукцию за рубежом можно, но ее ценовое предложение существенно выше, чем в Украине.