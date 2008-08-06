В Симферополе пройдет фотовыставка для незрячих

15 августа в Симферополе пройдет презентация фотовыставки для незрячих «Дотронуться и увидеть».

Выставку тактильных фото Юрия БИЛАКА презентует в Симферополе в рамках общенационального тура по Украине Фонд Open Ukraine.

Как сообщает пресс-центр горсовета Симферополя со ссылкой на оргкомитет выставки, в презентации, в частности, планируется участие Председателя Верховной Рады Украины и основателя фонда Арсения ЯЦЕНЮКА.

«Притронуться и увидеть» - это 30 рельефных репродукций оригинальных фотографий из серии «Украинцы» на прозрачном листе формата А3. Каждая фотография сопровождается звуковым описанием оригинала на MP3-плейерах. Тексты озвучили 18 известных украинцев - Арсений ЯЦЕНЮК, Екатерина ЮЩЕНКО, Нина МАТВИЕНКО, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Богдан БЕНЮК, Олег СКРИПКА и другие.

Также на презентации будет представлен плакат с отпечатками пальцев известных «голосов» тактильных фото. В конце тура плакат будет выставлен на благотворительном аукционе, а вырученные средства пойдут на приобретение аппарата для изготовления тактильних отпечатков.