Фаст-фуд: мифы и реальность

В каких только грехах не обвиняют фаст-фуд. Он и канцерогенен, и вызывает привыкание, и ведет к ожирению, и вообще ничего общего с рациональным питанием не имеет.

Канцерогенность

При упоминании о содержании в продукте канцерогенных веществ нужно понимать, что речь идет не о составе самого продукта, а о низкой технологии его приготовления.

Канцерогены можно найти и в домашних копченостях – рыбе или мясе, либо в жарком, приготовленном на перегорелом масле. Претензии нужно предъявлять не к самой еде, а к способу приготовления. В одном ресторане масло поменяют, в другом на нем пожарят блюдо 10 раз. Технология приготовления продукта разная для каждого конкретного вида масла. Конечно, если одно и то же масло использовать бесконечно, возможно образование канцерогенных веществ.

Если по технологии нужно жарить продукт 5 минут, а его жарят 8, то это уже нарушение процесса.

Привыкание

Теперь рассмотрим обвинения в том, что в фаст-фуд добавляют пищевые добавки, которые «подсаживают» нас именно на такой тип питания, вызывая привыкание.Пищевые добавки используются практически во всех продуктах питания промышленного производства, которые мы едим. Сюда входят ароматизаторы, красители, стабилизаторы, разрыхлители, антиоксиданты, консерванты. Но они не вызывают привыкания.

Нельзя превращать фаст-фуд в свой постоянные рацион питания, как это делают многие американцы. Быстрая еда не может похвастаться сбалансированностью содержания белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов. Вы в избытке получаете углеводы и жиры, в то время как организму требуется все остальное тоже. Американцы уже пожинают плоды своей любви к фаст-фудам – число людей больных ожирением с каждым днем все больше.

Неудивительно, что избыточным весом страдают и дети: намного быстрее и комфортнее для родителей быстренько затолкать в ребенка гамбургер, чем корпеть над куриным супом дома. Однако, прежде чем зайти в фаст-фуд, подумайте о том, что растущему детскому и подростковому организму необходимы все полезные вещества для нормального функционирования организма.

Фаст-фуды привлекают нас скорее психологически. Когда человек голоден, красивое оформление (а на него делается большой упор) – листик салата, огурчик, золотистая картошечка выглядят весьма привлекательно. К тому же быстрая еда утоляет голод, плюс вы приходите в уютное помещение с ненавязчивой музыкой, хорошим сервисом.

Увлекаться быстрой едой, значит, обеспечить себе несбалансированное питание, а значит и нарушение работы желудочно-кишечного тракта и быстрое ожирение.

У каждого есть выбор, вам решать, утолять ли голод "на скорую руку" или придерживаться здорового режима питания.

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