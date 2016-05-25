Кабмин одобрил законопроект о снижении цен на лекарства

Кабинет министров Украины одобрил законопроект о либерализации рынка лекарственных средств, предусматривающий облегчение регистрации препаратов, уже прошедших сертификацию в государствах Европейского Союза, США, Швейцарии, Австралии, Канаде и Японии, а также снижение цен на препараты внутри страны.

“Этот законопроект согласован и сбалансирован, его нужно просто принять. … Решение принято”, - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом Гройсман отметил, что в случае принятия законопроекта Верховной Радой изменения на рынке лекарственных средств произойдут незамедлительно, а цены могут значительно снизиться.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 20 апреля принял ряд необходимых решений для дерегуляции рынка лекарств с целью наполнения рынка и установления конкурентных цен на лекарства в Украине. В частности, было принято специальное постановление правительства - о дерегуляции рынка лекарств, а также представлен законопроект, открывающий доступ лекарствам, произведенным в ЕС, США, Швейцарии, Австралии, Канаде и Японии, на украинский рынок.

Читайте такжеФармoтрасль в Украине будет полностью дерегулирована - Гройсман Также было предложено сократить срок экспертизы лекарственных препаратов до 20 дней, пересмотреть лимиты контрактов на лекарственные средства, которые находятся под контролем по трансфертному ценообразованию, исключить возможность организации параллельного импорта лекарств в Украину, а также пересмотреть требования к упаковке с возможностью использования оригинальной упаковки - на языке производителя.