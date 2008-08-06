Новый способ похудеть

Страдающие ожирением взрослые люди могут сбросить лишний вес в два раза быстрее, сочетая низкокалорийную диету с употреблением на завтрак куриных яиц. Такой вывод содержится в статье, опубликованной группой американских ученых в International Journal of Obesity.

Авторы статьи проверяли предположение, что если съедать на завтрак два яйца вместо обычных для американцев пончиков (bagel), то при той же калорийности такой завтрак может больше способствовать потере веса у желающих похудеть.

В эксперименте участвовали 152 добровольца - мужчины и женщины от 25 до 60 лет с избыточным весом или ожирением различной степени (с индексом массы тела от 25 до 50 при норме от 18,5 до 25).

Испытуемых разделили на четыре группы. Две из них посадили на диету с пониженным содержанием калорий. При этом одна группа употребляла на завтрак два яйца, а вторая - такую же по энергетическим параметрам порцию пончиков. Две другие группы были избавлены от диеты, но на завтрак также питались яйцами или пончиками.

rian.ru