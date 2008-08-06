Временные татуировки опасны для здоровья?

Сотрудники Университета Калифорнии пришли к выводу, что так называемая «чёрная хна», используемая для нанесения на кожу временных татуировок, не безопасна для здоровья. Дело в том, что это вещество содержит пара-фениленедиамин, нередко вызывающий аллергические реакции.

«Чёрную хну» также используют для окрашивания волос. Считается, что данное вещество является естественным красителем и не может причинить вред. Однако врачи утверждают, что незатейливый узор на коже или временное изменение цвета волос угрожают серьёзными кожными проблемами.

Самыми распространёнными осложнениями, связанными с подобными украшениями, являются краснота, вздутие, образование волдырей и зуд. Кроме того, хна способна вызвать экзему и дерматит. Пожизненная чувствительность к пара-фениленедиамин у часто появляется даже после первого применения. В связи с этим дерматологи рекомендуют перед нанесением татуировки убедиться, что используемая для этого краска состоит исключительно из растительных компонентов

last24.info