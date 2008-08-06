Не спешите отказываться от белого хлеба и мороженого

Как часто, собираясь расстаться с лишним весом, мы отказываем себе в определенных продуктах, в том числе и в хлебе из белой муки, и в мороженом, которое так приятно съесть в жаркое время года. Так всегда ли оправданы какие-либо ограничения в питании, относительно тех или иных продуктов?

Мы привыкли, что курица считается диетическим мясом, а ведь в ней больше жира, чем в постном «красном» мясе, тем более, если ее специально откармливали.

Например, если курицу кормили кукурузой, то в ста граммах курятины можно обнаружить 129 калорий и 4,8 грамма жира. Поэтому несколько раз в неделю в свое меню можно включать блюда из красного постного мяса.

И «вредный» шашлык оказывается, является одним из самых здоровых блюд в меню пунктов быстрого питания. Порция шашлыка из баранины содержит 232 калории и шесть граммов жира, а это меньше, чем в том же шашлыке из курицы. Помимо этого, в нем содержится набор полезных минералов, включая железо, а на гарнир можно заказать овощной салат, который будет прекрасным дополнением к мясу.

Но вот от солидной порции чесночного соуса, который вам могут подать с шашлыком, следует отказаться, ведь в него входят калорийный майонез, в одной столовой ложке 207 калорий и двадцать два грамма жира.

Поэтому не стоит портить общую диетическую картину таким сомнительным удовольствием.

Многие, в целях повышения потребления клетчатки, стараются перейти с белого хлеба на хлеб темный, с добавлением отрубей, полагая, что их выбор более удачен.

Но, увеличивая потребление клетчатки, тем самым вы лишаете свой организм необходимых минералов, которые содержатся именно в белом хлебе.

А это означает, что потреблять клетчатку можно и с другими продуктами, а в белом хлебе можно себе не отказывать, даже если вы относите себя к ярым последователям здорового образа жизни.

Для того, чтобы покрыть тонким слоем пару кусочков хлеба достаточно десяти граммов сливочного масла, а это значит, что ваш организм получит лишь восемь граммов жира, пять из которых представляют собой насыщенный жир, что составляет для женского организма лишь четверть дневной нормы жира.

Не стоит отказывать себе и в таком замечательном десерте, как мороженое, но это не значит, что его можно потреблять в большом количестве. А в умеренных количествах оно способно вам заменить более вредные десерты. Оно медленно переваривается, постепенно насыщая кровь сахаром, что отличает его от других десертов.

Так что вы вполне можете себе позволить съесть стандартную порцию из семидесяти пяти граммов, в которых содержится лишь 114 калорий и шесть граммов жира.

Поэтому мороженое можно считать удачным завершением обеда, что придется по душе, сидящим на диете дамам. А вот десерт в виде куска сырного пирога «принесет» вам 511 калорий и сорок три грамма жира.

С такой диетой и жить веселее, ведь можно позволить себе столько различных вкусностей, а не заглядывать на тех, кто не ограничивает себя в таких удовольствиях.