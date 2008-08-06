В Евросоюзе будут продавать только самотушащиеся сигареты

Еврокомиссия подготовила проект реформы рынка табачных изделий, согласно которому через три года на территории Евросоюза будут продаваться только "самотушащиеся" сигареты.

По словам еврокомиссара по защите прав потребителей Меглены Куневой (Meglena Kuneva), это поможет спасти ежегодно, по меньшей мере, 2000 курильщиков, которые засыпают с сигаретой в руках и сгорают в собственных постелях. Самотушащиеся сигареты будут дополнительно покрыты двойным напылением из целлюлозы и альгината, которые, спустя некоторое время после того, как курильщик перестает затягиваться, перекрывают доступ воздуха и тушат огонь. Отмечается, что дополнительное покрытие безопасно для здоровья и никак не влияет на вкус сигарет. Новая технология уже была успешно опробована. Табачные концерны со своей стороны уже заявили о согласии с планами Еврокомиссии.

newsland.ru